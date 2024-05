Trends of IT 2024 : quels sont les grands enjeux auxquels les DSI font face ? 

L’ édition 2024 de Trends of IT, réalisée par Silicon et KPMG, offre un aperçu complet de la situation des DSI en France à travers cinq thématiques clés : Cybersécurité, Data, IA, Cloud et Tech for ESG.

Vous pouvez la télécharger en intégralité ici

Trends of IT 2024 répond aux questions des Directeurs des Systèmes d’Information pour les aider à préparer leurs stratégies et leurs budgets pour l’année à venir. Voici des extraits des résultats de Trends of IT 2024 pour chaque thématique abordée. Cybersécurité Anticipation et Réactivité – détecter et répondre rapidement et efficacement aux attaques cyber est crucial pour préserver l’intégrité des systèmes informatiques, la disponibilité des services et la sécurité des données sensibles des entreprises.​

Politique ZeroTrust – 35% des répondants ont mis en place une politique ZeroTrust et 33% font confiance aux solutions proposées par les fournisseurs de service Cloud.​

Partenariats – les partenariats avec des tiers ou des prestataires jouent un rôle essentiel dans l’écosystème opérationnel. Mais cette externalisation induit souvent des risques en matière de sécurité et de conformité.​

IGA & IAM – La gestion et la gouvernance des identités et des accès sont devenues fondamentaux dans un contexte d’accélération de la transformation digitale des entreprises et l’ouverture de son SI à son écosystème.​

IA – Les risques liés à l’intelligence artificielle suscitent une attention croissante. L’intégration généralisée de l’IA dans divers domaines d’activité offre des avantages considérables, mais expose également les organisations à de nouveaux défis en matière de sécurité, de conformité et d’éthique. Data 87% des grandes entreprises ont aujourd’hui nommé leur Chief Data Officer (CDO).​ Le CDO est rattaché à la DSI dans la majorité des cas (56%). Mais il peut être rattaché à de nombreuses autres directions : direction métier, direction digital, voire direction générale directement.​

La plupart des organisations ont mis en place une organisation unifiée;pour gérer leurs données, de façon à peu près égale entre un modèle hybride et un modèle centralisé.​

Les deux modèles cités sont :

> La réplication des données dans un data hub (à 31%), particulièrement mis en avant dans les grandes entreprises.​

> L’utilisation d’outils de data virtualisation (à 22%), particulièrement citée parmi les ETI et PME. Intelligence Artificielle (IA) Seuls 24% des répondants ont initié des démarches de mise en conformité par rapport à la future réglementation de l 'IA Act et 8% des participants sont avancés dans ce processus.​

Une entreprise sur deux n’a pas encore identifié qui aurait en charge d’appliquer la mise en conformité des solutions d’IA.

Pour les entreprises qui ont nommé leur responsable, 3 profils émergent :

- Data Privacy Officer (50%)

- Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (37%)

- Chief Data Officer (29%).​

- Data Privacy Officer (50%) - Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (37%) - Chief Data Officer (29%).​ 75% estiment que l’utilisation de l’IA dans les organisations privilégie l'automatisation des tâches répétitives et chronophages. C'est le cas des chatbots dans les services clients qui permet de libérer du temps pour les conseillers. Cloud Une très forte majorité des répondants a mis en place des analyses récurrentes des coûts, à partir des outils natifs fournis par les éditeurs de solution cloud, permettant aussi l’identification d ‘actions d’optimisation. ​

La moitié des répondants appliquent des pratiques FinOps de consolidation des environnements et d’optimisation des consommations via des stratégies d’extinction.​

Les réponses mettent en évidence une tendance à l’utilisation de gestion des identités et de surveillance dans le cadre de la gestion du multicloud.​

L’adoption de normes ouvertes et d’API sont plébiscitées pour favoriser le déploiement et la gestion du multicloud.

Tech for ESG La fonction SI continue à prendre conscience de l ’empreinte environnementale du numérique . ​Il n’y a plus que 8% des répondants qui indiquent n’avoir lancé aucune initiative à ce sujet

La majorité ont commencé à mettre en place de bonnes pratiques. Une minorité (18%) déclare avoir maîtrisé ce sujet en ayant établi des mesures de pilotage approfondis.​

Les DSI sont de plus en plus attentifs à l’impact environnemental de leurs activités : 53% ont déjà réalisé une mesure de leur empreinte carbone lié à leur SI.

Méthodologie Pour la deuxième année consécutive, la méthodologie de Trends of IT repose sur une approche qualitative et quantitative menée par les experts KPMG en collaboration avec SILICON : Etape qualitative : lors d'une matinée de réflexion avec 25 décideurs et experts du digital, nous avons exploré les 5 grandes thématiques avec une question centrale : quels sont les grands enjeux auxquels les DSI font face ? Etape quantitative : sur cette base, les experts KPMG ont élaboré un formulaire pour recueillir une centaine de réponses auprès de dirigeants des fonctions IT d'entreprises de toutes tailles et de diverses régions françaises.