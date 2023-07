NIS2 : renforcer la sécurité grâce à la PKI et à la gestion des certificats

NIS2 encourage notamment les entreprises à adopter une approche proactive, en mettant l’accent sur la gestion des risques, la réponse aux incidents et la collaboration de l’écosystème mais également à intégrer une PKI et une gestion des certificats.

À mesure que la technologie progresse, la nécessité de renforcer les mesures de sécurité se fait forte. La transition vers NIS2 ne fait qu’accélérer le processus.

Cette directive, qui s’appuie sur les acquis de la directive NIS1, vise à introduire des mesures de surveillance plus strictes et des exigences harmonisées dans l’ensemble de l’Union Européenne pour répondre aux menaces émergentes et faire évoluer les pratiques de sécurité grâce aux avancées technologiques.

NIS2 encourage notamment les entreprises à adopter une approche proactive, en mettant l’accent sur la gestion des risques, la réponse aux incidents et la collaboration de l’écosystème mais également à intégrer une PKI et une gestion des certificats.

De nouvelles industries reconnues comme infrastructures critiques

La directive NIS2 soumet les opérateurs d’infrastructures critiques à des exigences accrues en matière de cybersécurité. Si des secteurs comme la banque, l’assurance, l’énergie, la santé ou les transports étaient déjà concernés par cette directive, la gestion des déchets et des eaux usées, l’alimentation, les fournisseurs d’accès à internet et les datacenter, l’espace, l’administration publique et les services postaux sont désormais également visés.

Ces secteurs doivent désormais mettre en œuvre des mesures plus spécifiques telles que des systèmes de détection des intrusions, de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et des évaluations des vulnérabilités.

En outre, ils doivent signaler les incidents de cybersécurité aux autorités compétentes dans les 24 heures suivant la découverte de l’attaque. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions financières importantes et nuire à la réputation de l’entreprise.

Utilisation de PKI et de systèmes de gestion des certificats

En intégrant les pratiques de gestion des certificats dans NIS2, les entreprises peuvent se conformer aux normes industrielles et aux exigences réglementaires, tout en gérant efficacement les certificats numériques. Il s’agit notamment d’émettre, de renouveler et de révoquer les certificats, mais également d’assurer une gestion adéquate de leur cycle de vie.

Les entreprises qui intègrent une PKI et la gestion des certificats s’assurent d’une approche proactive de la cybersécurité et de mettre la gestion des risques, la réponse aux incidents et la coopération entre les différentes parties prenantes au cœur de leurs processus. Fortes d’une stratégie complète de gestion des certificats, les entreprises bénéficient d’un dispositif de sécurité solide et limitent les risques associés aux accès non autorisés, aux violations de données et à l’usurpation d’identité.

Au fur et à mesure de la transition vers NIS2, les entreprises doivent s’informer des derniers développements et des meilleures pratiques en matière de PKI et de gestion des certificats. Elles peuvent ainsi mieux protéger leurs actifs numériques, sauvegarder leurs informations critiques et maintenir leur confiance sur le marché.

Exigences en matière de conformité et d’audit

La conformité et l’audit sont des éléments essentiels de la directive NIS2. Les entreprises doivent établir des politiques et des procédures pour la gestion des certificats et la sécurité de la PKI, identifier les risques et mettre en œuvre des contrôles pour les atténuer.

Des audits réguliers menés par des auditeurs indépendants permettent de garantir le respect des exigences de la directive et de réduire les risques financiers et de réputation.

Sanctions en cas de non-conformité

Le non-respect de la directive NIS2 peut entraîner des sanctions sévères, notamment des amendes, la suspension ou la révocation de licences, la fermeture temporaire ou permanente d’entreprises voire des sanctions pénales. La directive autorise les autorités compétentes à suspendre les certifications ou les autorisations.

NIS2 introduit des exigences strictes en matière de cybersécurité pour les entreprises opérant dans des secteurs critiques. Le respect de la directive et la gestion efficace des certificats et des clés numériques sont essentiels pour renforcer la cybersécurité et se protéger contre les cybermenaces.