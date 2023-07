Open Source : une valeur sûre pour les services IT

Dans un monde où l’innovation et les évolutions techniques sont toujours plus rapides, les cycles de vie des services sont, quant à eux, de plus en plus courts. De ce fait, la création d’un environnement via l’open source, permet de répondre rapidement aux nouveaux besoins et donc, de faire la différence.

Qui a dit que les anciennes technologies disparaîtront automatiquement au profit des nouvelles ?

À l’heure où de nouvelles apparaissent et viennent bouleverser le paysage IT (parfois au niveau mondial), l’open source fait son grand retour notamment du fait de ses avantages non négligeables pour le développement de solutions, mais aussi pour la gestion de contenus des entreprises. Retour sur une technologie qui continue de faire ses preuves.

Depuis ses débuts, il y a plusieurs décennies, la technologie de l’open source n’a cessé de faire parler d’elle. L’une des raisons qui explique encore aujourd’hui sa croissance est la possibilité de créer, de développer et de déployer rapidement des logiciels quel que soit l’environnement et le secteur d’activité.

Dans un monde où l’innovation et les évolutions techniques sont toujours plus rapides, les cycles de vie des services sont, quant à eux, de plus en plus courts. De ce fait, la création d’un environnement via l’open source, permet de répondre rapidement aux nouveaux besoins et donc, de faire la différence.

Par ailleurs, en plus d’accéder et d’intégrer rapidement les dernières innovations et technologies disponibles, l’open source peut également jouer un rôle dans la simplification du passage au cloud et dans l’amélioration de la stratégie de sécurité.

Ces deux enjeux sont particulièrement recherchés et prioritaires pour de nombreux services IT en entreprise. En effet, la sécurité ne repose plus uniquement sur les secrets commerciaux. La manière de moderniser et d’améliorer la sécurité est un effort commun et peut passer par différentes actions spécifiques.

Une tendance qui se confirme en faveur de la sécurité

Encore aujourd’hui, la migration vers le cloud et ses avantages en matière de déploiement sont au cœur des préoccupations des départements IT dans le monde entier. L’autre préoccupation majeure pour les fournisseurs de services de contenus, les éditeurs de solutions et leurs clients est la sécurité.

À mesure que les entreprises migrent leurs capacités vers le cloud, ces nouveaux écosystèmes exigeront que les entreprises concernées soient plus exhaustives et minutieuses dans le renforcement de leurs mesures de sécurité cloud.

On voit déjà poindre une nouvelle culture de la sécurité qui met l’accent sur la relation clients / employés. Il faut savoir que les clients accordent beaucoup d’importance à la confiance qu’ils mettent dans les entreprises avec lesquelles ils travaillent, autant sur le plan commercial que sur la gestion de leurs données et informations sensibles. Quant aux salariés de ces entreprises, ils se doivent de protéger leurs données tout en préservant les différentes parties prenantes internes et externes à l’organisation.

Les développeurs ne sont pas en reste

Si l’écosystème Open Source dynamique comprend des bibliothèques de développement éprouvées par la communauté, cela induit que la sécurité doit également être optimisée.

Pour les éditeurs de gestion de contenu, cela permet de proposer plus rapidement des innovations de pointe en matière de cloud, d’intelligence artificielle, de machine learning et d’automatisation.

Cet univers « orienté développeur » apporte une inspiration pour la construction de plateformes de développement low-code qui, à leur tour, seront plus faciles à personnaliser et à utiliser au quotidien.

De plus, la personnalisation proposée par les logiciels open source s’avère être bien plus qu’un atout mineur visuellement plaisant. Il s’agit en effet d’un bénéfice vital pour la pérennité de la solution. Alors qu’autrefois de nombreuses entreprises utilisaient principalement des solutions logicielles prêtes à l’emploi, elles adaptent aujourd’hui presque la totalité des logiciels commerciaux qu’elles utilisent.

Certaines développent même de nouveaux logiciels sur mesure pour se différencier et atteindre des objectifs spécifiques. Grâce à la facilité de personnalisation, les besoins liés au développement qualifié ne sont plus des défis mobilisant de nombreuses ressources humaines et de connaissances techniques poussées. Bien au contraire, l’open source ouvre de nouveaux horizons en matière d’innovation et pallie les difficultés de production chronophages.

Il est intéressant d’observer comment « l’approche open source » prend place dans un autre écosystème que celui du logiciel au sens traditionnel du terme. Dans le monde du Machine Learning, de nombreux modèles sont entraînés, mis à disposition en usage libre avec des « poids » des matrices, et composent de fait le modèle d’open source.

Les plateformes de partage de modèles montrent un succès grandissant, si bien qu’elles font l’objet d’un véritable enjeux entre un monde « ouvert » – où les modèles sont accessibles – et les mondes fermés, où des entreprises exécutent massivement des modèles dont elles seules connaissent les détails et caractéristiques.

Ainsi, les logiciels libres dits d’open source ont encore de beaux jours devant eux. Ils représentent une précieuse opportunité de croissance et d’innovation pour les entreprises et organisations. L’influence croissante de ces logiciels prospère grâce à sa communauté et aux possibilités d’intégrer les nouvelles innovations au fil du temps de façon simple et en toute sécurité.