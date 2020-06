Valoriser et moderniser des charges SAP dans le Cloud : contourner les 5 principaux écueils

Dans les conversations qui évoquent les craintes liées à la migration de différentes charges de travail vers le cloud, SAP et plus particulièrement SAP S/4 HANA, revient souvent. Et ce n’est pas un hasard.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les entreprises migrent leurs applications stratégiques dans le cloud pour plusieurs raisons : la complexité croissante des environnements applicatifs, l’intensification des attentes de rapidité d’exécution de la part des équipes IT, la réduction des personnels et des budgets IT, ainsi que les longs délais qu’impliquent les déploiements d’applications, leur gestion et leur maintenance.

Dans les conversations qui évoquent les craintes liées à la migration de différentes charges de travail vers le cloud, SAP et plus particulièrement SAP S/4 HANA, revient souvent. Et ce n’est pas un hasard.

La complexité de l’ERP et son statut souvent central ou en tout cas primordial dans les architectures applicatives des entreprises en font une étape envisagée comme complexe, voire infranchissable dans le cheminement vers le cloud.

La plupart des migrations SAP vers le cloud posent les six défis majeurs suivants :

Aligner les acteurs métier et IT

Gérer les difficultés liées à l’accroissement de la complexité

Gérer des applications multiples en écosystème

Éviter les problèmes de migration durant les phases de mises à jour et à niveau

Comprendre et prévoir les couts du modèle OpEx, caractéristique de certains déploiements cloud

Acquérir le savoir-faire pour valoriser le code préexistant dans un nouvel environnement S/4 HANA

Les applications d’entreprise sont très différentes des applications cloud-natives ; il est important d’en prendre la mesure pour organiser la migration. Les applications cloud-natives peuvent avoir comme caractéristiques l’automatisation structurelle des composants, des fonctionnalités de montée en charge intégrées et une architecture scale-out plutôt que scale-up.

Les applications d’entreprise, d’un autre côté, peuvent inclure des caractéristiques de fiabilité et de disponibilité avec résilience garantie de l’infrastructure, une performance intensive en E/S à dimensionner pour les pics de charges, des contrôles stricts de sécurité et de gouvernance, ainsi que des modèles opérationnels mobilisant de nombreuses ressources avec de multiples tâches administratives manuelles. Elles peuvent requérir une maitrise assez large du datacenter par les administrateurs IT.

Au moment d’envisager la migration de charges vers le cloud, il faut également considérer les éléments nécessaires au fonctionnement des solutions déployées ainsi que les nombreuses dépendances, les systèmes qui constituent des couches de topologie complexes et génèrent une prolifération de composants à gérer.

Voici les cinq écueils potentiels dont il faut tenir compte au moment de préparer une migration :

Dimensionnement : de nombreux clients ont trouvé facile d’ajouter de la capacité de stockage pour leurs bases de données Oracle, DB2 ou MSSQL. Mais l’ajout de disques coute cher en mode in-memory car lorsque l’on agrandit la base de données, il faut augmenter la capacité de stockage, mais aussi la puissance CPU et la mémoire pour veiller à maintenir la certification SAP.

Maintenance, gestion et archivage : il est très important de « nettoyer » les tables de base en amont de la migration pour réduire l’empreinte mémoire. Il convient d’élaborer une stratégie de migration des données en sachant quoi archiver et quoi passer dans le cloud pour réduire les frais et les délais de gestion des données.

Valeur ajoutée : il est essentiel de bien comprendre la valeur ajoutée qu’il y a à migrer vers SAP HANA®. Ce n’est pas une solution miracle et il faut souvent retravailler le code pour profiter pleinement de la technologie. Il ne faut pas oublier que le traitement passe du serveur d’application à la base de données avec SAP HANA.

Problèmes applicatifs sous-jacents : il est important de migrer vers une plateforme cloud avant d’effectuer la migration SAP HANA et de réaliser un test de performance approfondi. Une fois que vous avez les résultats des tests, migrez vers SAP HANA et effectuez les mêmes tests. Par exemple, nous avons récemment migré l’environnement DB2 d’une entreprise cliente et découvert un gain de performance de 20%. Nous avons ensuite migré la charge de travail vers SAP HANA et constaté un nouveau gain de performance de 10% par rapport à l’environnement sur site d’origine. Avant de procéder à une quelconque migration, les entreprises devraient faire un point sur leurs attentes de façon à pouvoir procéder à des tests comparatifs une fois la migration réalisée.

Support cloud : posez-vous la question de savoir si votre entreprise dispose en interne de l’expertise requise pour maintenir et gérer SAP HANA dans le cloud. Les débutants ont davantage intérêt à solliciter l’expertise de leur fournisseur de service, SAP HANA étant une base de données relativement différente des bases de données traditionnelles.

D’autres aspects peuvent venir rationaliser votre initiative S/4 HANA, notamment l’utilisation de technologies favorisant et accélérant la migration et l’administration des applications.

Le produit SAP Fiori® Anti-Virus and Protection convient bien pour la sécurité et la conformité ; SAP® Data Hub pour la gestion des données ; SAP Data Management & Archiving Services pour l’optimisation des données ; et les services automatisés d’adaptation et de migration de code S/4HANA, chaque fois que possible. Ensemble, ces solutions peuvent aider à réduire le coût total de possession, à garantir la conformité des données et à améliorer la performance système globale.

Pour s’assurer que les objectifs de migration seront tenus, il est important d’adopter une approche globale et de mettre en oeuvre un processus industrialisé de bout en bout. Planification, migration, intégration et optimisation sont les maîtres-mots quand il s’agit de moderniser les applications d’entreprise.