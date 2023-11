AWS annonce deux nouvelles puces IA

Amazon Web Services a annoncé la prochaine génération de deux familles de puces – AWS Graviton4 et AWS Trainium2 – qui apporteraient « des avancées en termes de performances, de prix et d’efficacité énergétique pour un large éventail de charges de travail , y compris la formation en apprentissage automatique (ML) et les applications d’intelligence artificielle (IA) générative.

Cela intervient après qu’AWS et Nvidia ont annoncé « une expansion de leur collaboration stratégique pour fournir l’infrastructure, les logiciels et les services les plus avancés pour alimenter les innovations en matière d’intelligence artificielle (IA) générative des clients ».

AWS lance Graviton4 et Trainium2

Selon AWS, le nouveau Graviton4, basé sur une architecture ARM, offre des performances de calcul jusqu’à 30 % supérieures, 50 % de cœurs en plus et 75 % de bande passante mémoire en plus que les processeurs Graviton3 de la génération actuelle.

De son côté, Trainium2 d’Amazon est jusqu’à quatre fois plus rapide que les puces Trainium de première génération et pourra être déployé dans des UltraClusters EC2 comprenant jusqu’à 100 000 puces. AWS affirme que cela permettra de former des modèles de fondation (FM) et des modèles de langage étendus (LLM) en une fraction du temps, tout en améliorant l’efficacité énergétique jusqu’à 2 fois.

« Le silicium sous-tend chaque charge de travail client, ce qui en fait un domaine d’innovation essentiel pour AWS », déclare David Brown, vice-président « Compute and Networking » chez AWS.

« En concentrant nos conceptions de puces sur des charges de travail réelles qui comptent pour les clients, nous sommes en mesure de leur fournir l’infrastructure cloud la plus avancée. »

À l’heure actuelle, AWS propose plus de 150 types d’instances Amazon EC2 alimentées par Graviton, a construit plus de 2 millions de processeurs Graviton et compte plus de 50 000 clients.

Tom Jowitt, Silicon.co.uk