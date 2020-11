AWS renforce Amazon CodeGuru Reviewer

En amont de re:Invent 2020, AWS a annoncé renforcer les capacités d’Amazon CodeGuru Reviewer, l’élément de révision automatisée de code (Java) du service CodeGuru.

CodeGuru est le service de révision de code (Reviewer) et de profilage d’applications (Profiler) du fournisseur cloud. Le service à base d’intelligence artificielle fournit des recommandations aux développeurs pour améliorer la qualité du code.

Dorénavant, les développeurs peuvent utiliser l’outil de détection de code (Codequality Detector) couplé à Amazon CodeGuru Reviewer pour « gérer la dette technique ».

Complexité structurelle du code

Codequality Detector est conçu pour : faciliter l’identification des défauts de code plus tôt dans le cycle de développement, améliorer la coordination entre développement logiciel et maintenance et, plus largement, reduire la dette technique, selon les promoteurs de l’offre.

Ce nouveau détecteur de code génère des recommandations associées à différentes métriques logicielles. Il s’agit de mesurer, entre autres, le nombre de lignes de code source (SLOC), la complexité structurelle du code ou encore le couplage de classe.

Globalement, Amazon CodeGuru Reviewer s’appuie sur l’apprentissage machine pour aider les développeurs à identifier les problèmes critiques et les bugs pendant le développement des applications, et leur apporter des indications pour les corriger.

CodeGuru d’Amazon Web Services (AWS) a été commercialement lancé en juin dernier.