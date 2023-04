Bard lancé dans le bain du codage : premiers retours

Coder avec Bard ? C’est désormais officiellement possible.

Google annonce la prise en charge de « plus de 20 langages »… mais n’en mentionne qu’une poignée. Le chatbot fournit une liste plus exhaustive si on lui pose la question.

Bard était déjà en capacité de générer, de déboguer et d’expliquer du code dès son ouverture au public voilà un mois. La vidéo ci-dessous, publiée début avril, l’illustre. Avec des exemples sur un jeu de morpion, un simulateur Linux, un Dockerfile et des commandes SQL.

Alors qu’y a-t-il de vraiment nouveau ? Sur le papier, la possibilité d’exporter du code Python directement vers Colab. Mais surtout, en pratique, les progrès que Bard a réalisés depuis son lancement, à en croire certains testeurs.

Témoignage qui revient souvent : la rapidité par rapport à ChatGPT – et tout simplement le niveau de disponibilité face à la version gratuite. D’autres soulignent la capacité à cibler les dernières versions des API.

Pour ce qui est des performances, l’impression d’ensemble est moins flatteuse. Par exemple sur le problème de tournées de véhicules. Alors que GPT-4 le maîtrise globalement, Bard fait des erreurs (argument non passé à une fonction, appel d’une méthode inexistante dans une classe…).

Dans un autre cas, Bard a suggéré un package inexistant ; pas ChatGPT. Il n’a par ailleurs pas su expliquer l’inexécution d’une commande.

Maybe something more code focused? Still gives me a bad answer, recommending a golang package that doesnt exist. I havent verified the ChatGPT response but at least the library it uses exists. https://t.co/Zt2sTjUH2Y pic.twitter.com/ppMX4klAvJ

Quand on demande à l'un et l'autre chatbot d'écrire une fonction Python dessinant le logo de Google en n'utilisant que le module turtle, le résultat est le suivant :

GPT-4 vs Google Bard, the question:

"Write a function in Python that will draw the Google logo using only the turtle module."

The one w/ colored circles is GPT-4. pic.twitter.com/lCTJ1x0Y2K

— Christian S. Perone (@tarantulae) April 21, 2023