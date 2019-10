Bazel : une première version stable pour le moteur de production open source made in Google

Après quatre ans et demi en open source, Bazel est passé en version stable.

Google est à l’origine de ce moteur de production disponible sur Windows, macOS et Linux.

Il l’utilise en interne, sous le nom Blaze, pour des projets comme Angular et TensorFlow.

C++, Go, Java, Objective-C, Python et Scala font partie des principaux langages pris en charge.

Des plug-in sont disponibles pour divers environnements de développement, dont Android Studio et Visual Studio Code.

Bazel exploite son propre langage d’extension : Starlark, inspiré de Python.

Il a la particularité de ne reconstruire que le nécessaire en utilisant un système de mise en cache locale et distribuée.

Chaque mois sera publiée une mise à jour mineure. Les releases majeures seront espacées d’au moins trois mois.

Quelques nouveautés à relever avec cette v1 :

