L’amorce d’une cyberguerre en Ukraine

L’attaque militaire menée par la Russie contre l’Ukraine s’accompagne d’une montée des périls en matière de cybesécurité.

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 févier, lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a lancé son « opération militaire » en Ukraine, les autorités américaines et britanniques ont alerté sur la circulation d’un nouveau logiciel malveillant nommé Cyclops Blink.

Le malware, présenté comme le sucesseur de VPNFilter, utilise les appliances de pare-feu du fournisseur de matériel réseau WatchGuard pour diffuser des programmes malveillants (malwares) destructeurs.

Le groupe de piratage informatique parrainé par l’État russe Sandworm, également connu sous d’autres noms comme Fancy Bear, est présenté comme l’initiateur de la menace.

Le « renforcement de la vigilance cyber » s’impose

Aussi, mercredi toujours, l’entreprise slovaque de sécurité informatique ESET a annoncé avoir identifié un malware destructeur de type wiper (effaceur), nommé HermeticWiper, conçu pour effacer le contenu de disques durs, sur « des centaines de machines » en Ukraine.

Selon l’éditeur américain d’antivirus Symantec (Broadcom), des sous-traitants en Lettonie et en Lituanie du gouvernement ukrainien, ainsi qu’une banque ukrainienne, font partie des sociétés touchées.

Par ailleurs, une nouvelle série d’attaques en déni de service distribué (DDoS pour Distributed Denial of Service) attribué à la Russie a ciblé et rendu inacessibles des sites institutionnels, notamment ceux des ministères de la défense et de l’intérieur ukrainiens, et d’établissements bancaires ukrainiens – quelques heures avant l’assaut russe contre l’Ukraine.

Aussi, des chercheurs en sécurité informatique ont révélé, via le site Bellingcat, l’existence de sites piégés visant à inciter des cibles en Ukraine à télécharger un logiciel malveillant.

En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a prévenu, jeudi : « si aucune cybermenace visant les organisations françaises en lien avec les récents événements n’a pour l’instant été détectée » le « renforcement de la vigilance cyber » s’impose. L’Agence incite donc les entreprises et les administrations a s’assurer de la mise en place de mesure « d’hygiène informatique », de bonnes pratiques et à suivre « attentivement les alertes et avis de sécurité émis par le Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) ».