BoxWorks 2019 : automatisation et sécurité au programme

Box et IBM, toujours alliés ?

Plus de quatre ans ont passé depuis l’officialisation de leur accord de partenariat.

Il en a résulté des développements conjoints, notamment dans le domaine des applications mobiles. Ainsi que des passerelles entre les offres respectives des deux groupes.

À l’occasion de sa conférence annuelle organisée ces 3 et 4 octobre à San Francisco, Box annonce de nouvelles jonctions :

Cette dernière jonction se fera avec Box Shield.

Disponibilité générale le 29 octobre 2019 pour cet outil intégré dans les forfaits Box Entreprise et accessible en tant que module complémentaire pour les autres.

Objectif de Box Shield : permettre aux entreprises de classer leurs fichiers et leurs dossiers, puis ce mettre en œuvre des contrôles de sécurité sur cette base.

Le service fait par ailleurs remonter des alertes en cas de détection de comportements anormaux susceptibles de trahir des comptes compromis. Ces alertes peuvent s’intégrer aux principaux SIEM du marché.

Il y a aussi du nouveau pour l’outil de conception de flux de travail Box Relay :

Au niveau des intégrations, celle avec Slack sera mise à jour ce mois-ci. Elle permettra d’obtenir des informations sur les fichiers Box partagés et de définir des permissions directement dans l’interface de la messagerie.

L’intégration avec Teams – actuellement en bêta – sera également renouvelée « d’ici à la fin de l’année ». Il s’agira, entre autres, d’y automatiser le mapping des dossiers et des permissions.

Photo d’illustration © faithie – Shutterstock.com

