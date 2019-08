Calcul haute performance (HPC) : Intel et Lenovo alliés

L’accord de partenariat entre Intel et Lenovo porte sur la convergence entre calcul haute performance et solutions d’intelligence artificielle.

Ils sont partenaires de longue date dans les environnements datacenters.

Pour aller plus loin, le groupe électronique chinois Lenovo et le fabricant américain de semiconducteurs Intel ont signé un nouvel accord pluriannuel. Il porte sur la convergence entre calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA).

Lenovo est le premier fournisseur du top 500 des supercalculateurs les plus puissants de la planète. L’accord étendu lui permet d’officialiser sa fonction de socle technique sur lequel le portefeuille de solutions HPC et IA d’Intel va s’appuyer pour se dévélopper.

L’initiative est née d’un premier rapprochement entre les processeurs Xeon de 2e génération d’Intel et la technologie de refroidissement Lenovo Neptune pour datacenters.

Soutenir la recherche IA/HPC

« Notre objectif est d’accélérer encore l’innovation pour l’ère exascale, en apportant ces solutions aux scientifiques et aux entreprises de toutes tailles », a déclaré Kirk Skaugen, vice-président exécutif de Lenovo et président de Lenovo Data Center Group.

Les domaines de collaboration portent sur trois domaines clés :

– le rapprochement de systèmes et solutions, dont les outils du portefeuille Lenovo TruScale Infrastructure et les technologies X, Optane et opneAPI d’Intel ;

– l’optimisation logicielle au service de la convergence IA/HPC. Notamment entre LiCO (Lenovo Intelligent Computing Orchestration) et OneAPI d’Intel ;

– le soutien à la création de centres d’excellence pour soutenir la recherche IA/HPC.

Intel et Lenovo ambitionnent ainsi de contribuer au développement de solutions qui répondent à des défis mondiaux, « dont la génomique, le cancer, le climat et l’exploration spatiale ».