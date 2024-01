ChatGPT Team : trois questions sur cette « formule intermédiaire »

Est-ce bien l’aspect « équipe » qui fera aller vers ChatGPT Team ?

L’offre, tout juste lancée, a d’autres particularités… qu’on a bien notées dans la communauté OpenAI. S’y appliquent, en particulier, les conditions des offres dites « business » et non des offres « individuelles » (Personal).

ChatGPT Plus fait partie des offres individuelles. À ce titre, OpenAI se réserve le droit d’exploiter les données des clients pour entraîner ses modèles. Ce n’est pas le cas avec les offres business. En l’occurrence, ChatGPT Enterprise… et donc désormais ChatGPT Team.

Combien coûte ChatGPT Team ?

ChatGPT Team est disponible à partir de 2 utilisateurs (au-delà de 150, OpenAI invite à se tourner vers ChatGPT Enterprise).

Il existe deux options de paiement :

– Mensuel à 30 $ HT par siège

– Annuel, avec engagement d’au moins deux ans, à 25 $ HT par siège

Dans tous les cas, on s’engage sur un nombre minimum de sièges. Sur l’un et l’autre abonnement, les sièges éventuellement ajoutés au cours d’un mois sont facturés le mois suivant, au prorata. Ils peuvent même être facturés immédiatement si on en ajoute plus de 20 – le nombre minimum est alors augmenté en conséquence.

Aucune remise n’est possible en cas de réduction du nombre de sièges. La déduction de TVA est prise en compte lors de la facturation.

Qu’apporte – et n’apporte pas – ChatGPT Team ?

Outre les garanties sur la non-exploitation des données pour l’entraînement de modèles, ChatGPT Team se distingue de ChatGPT Plus par des limites d’usage « environ deux fois plus importantes ». Et donc, par la disponibilité d’espaces de travail (avec console d’admin).

ChatGPT Enterprise garde, entre autres avantages, l’accès illimité, le support prioritaire, une fenêtre de contexte étendue pour GPT-4, du SSO et une conformité SOC 2 Type 1. Par ailleurs, ce sont les admins qui ont la main sur la suppression des conversations (sur ChatGPT Team, ce sont les utilisateurs).

OpenAI fait aussi une différence au niveau de ses éventuels accès à des conversations. Sur ChatGPT Enterprise, ils sont censés se limiter à la résolution d’incidents, avec la « permission explicite » du client. Sur ChatGPT Team, ils peuvent couvrir des usages abusifs, y compris par l’intermédiaire de sous-traitants.

Comment fonctionnent les espaces de travail ?

ChatGPT Team supporte trois types de rôles :

– Membre

Peut discuter avec ChatGPT et inviter des personnes à rejoindre l’espace de travail.

– Admin

Idem, et peut annuler une invitation ainsi que supprimer un utilisateur d’un espace de travail.

– Propriétaire

Peut, en plus, inviter des admins et des propriétaires, modifier le rôle d’un utilisateur, accéder à la facturation et modifier des paramètres.

On ne peut pas changer certains paramètres. Par exemple, pour le partage des discussions* : c’est uniquement au sein de l’espace de travail. Les GPT peuvent quant à eux être partagés au-delà, soit pour qui dispose du lien, soit pour tous. Les capacités additionnelles (plug-in, actions, navigation web) sont automatiquement actives.

Un membre supprimé d’un espace de travail perd l’accès à son historique… mais le retrouve au cas où on l’y réintègre.

OpenAI compte introduire une option de migration depuis les versions individuelles de ChatGPT. On pourra soit unifier les conversations dans l’espace de travail ChatGPT Team, soit les conserver séparées.

* Il est possible de générer, pour chaque conversation, une URL. On ne peut toutefois pas partager celles qui contiennent des images (DALL-E, GPT-V). On peut partager celles qui utilisent le module d’analyse de données, mais sans possibiilité d’accéder au fichier téléversé.

Illustration © PixieMe – Adobe Stock