La Chine cherche toujours sa souveraineté informatique

Prière de tirer, sous deux ans, un trait sur les PC d’origine étrangère. C’est, dans les grandes lignes, le message que Pékin aurait passé la semaine dernière aux agences gouvernementales et aux entreprises d’État. L’exigence de souveraineté engloberait aussi les logiciels. Mais pas certains composants tels que les processeurs. Il serait question de l’étendre par après aux gouvernements des provinces, avec le même délai de mise en conformité. Et de maintenir les exceptions qui existent notamment pour les organismes de cybersécurité*.

Dans l’absolu, ce discours n’a rien de nouveau. Il se précise néanmoins, à l’heure où des fournisseurs locaux percent sur des segments-clés du marché IT (Inspur sur les serveurs, Huawei sur le réseau, Lenovo sur la partie client…). Et que des éditeurs nationaux, en tête desquels Standard Software, avancent dans le développement d’OS alternatifs.

This is at least the 4th or 5th time Beijing has “ordered” replacement of foreign office equipment, only to later back down. Unsure why this time will be different. Even if they swap in domestic brands, there’ll still be lots of US & Western tech inside. https://t.co/haHpcWAxlM

— Scott Kennedy (@KennedyCSIS) May 6, 2022