CircleCI étend son offre gratuite face à GitHub Actions

Quelle est l’offre gratuite la plus intéressante entre CircleCI et GitHub Actions ? Une modification intervenue sur la première invite à se (re)poser la question.

Cette modification n’est pas toute récente. Elle est en place depuis au moins début novembre 2021. CircleCI a toutefois accentué sa communication ces derniers jours.

L’offre gratuite concerne toujours la version cloud de CircleCI. Le principal changement – en tout cas le plus « voyant » – porte sur la quantité de crédits allouée. On passe de 2500 par semaine à 30 000 par mois.

Que valent réellement ces crédits ? En étudiant les modalités tarifaires, on en déduit une valeur unitaire de 0,0006 $. Ce qui correspond, dans l’absolu, à une enveloppe de 18 $ par mois.

D’autres éléments évoluent. En particulier, l’éventail d’options de compute s’élargit : deux de plus sur Docker et une de plus sur Linux (hors Arm) comme sur Windows. La plus légère (« small » ; 1 CPU + 2 Go sur Docker et Linux) consomme 5 crédits/minute. La plus puissante ( « large » ; 8 CPU + 30 Go sur Windows), 120 crédits/minute.

L’offre gratuite de CircleCI s’étoffe aussi sur les points suivants :

– Jusqu’à 30 tâches en parallèle (pas de telle option auparavant)

– Jusqu’à 5 tâches autohébergées (idem)

– Orbs privés (configurations YAML réutilisables)

– Détection des tests susceptibles de réussir et d’échouer sur le même code (flaky tests)

– Système de ticketing en complément au support communautaire

L’ensemble inclut 2 Go de stockage et 1 Go de trafic sortant. Au-delà, c’est 420 crédits/Go. La fonctionnalité de cache Docker consomme elle aussi des crédits supplémentaire (200 par tâche).

GitHub Actions : cher macOS

Avec GitHub Free, le plafond est actuellement à 2000 minutes par mois sur la brique Actions. Cela vaut pour les dépôts privés (pas de consommation pour les dépôts publics)… et en environnement Linux. Il faut diviser le quota par deux sur Windows et par dix sur macOS.

À 0,008 $ la minute, on peut considérer que GitHub Free accorde une enveloppe de 16 $ par mois. Estimation qui ne tient pas compte du stockage allouée. 500 Mo en l’occurrence (illimité pour les dépôts publics), avec un dépassement facturé à 0,25 $/Go/mois. Comme chez CircleCI, le nombre d’utilisateurs est illimité.

Parmi les éléments auxquels cette offre gratuite ne permet pas d’accéder avec des dépôts privés, il y a par exemple :

– Les restrictions d’actions par branche

– L’assignation de multiples reviewers aux requêtes pull

– La planification de rappels

– L’analyse statique du code et des secrets

Illustration principale © GKSD – Fotolia