CLOUD Act : les hyperscalers optent pour la garantie chiffrement

À quel(s) hyperscaler(s) faire confiance dans le contexte du CLOUD Act ?

Le 23 mars 2018, Donald Trump promulguait cette loi fédérale officiellement destinée à faciliter l’obtention de preuves numériques dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Le texte ouvre la voie à la signature d’accords entre gouvernements. Objectif : leur permettre de solliciter directement certains prestataires de services numériques pour qu’ils leur fournissent des données, qu’importe le lieu de stockage.

Dans le trio Google – Microsoft – AWS, seul ce dernier a une page web dédiée au sujet.

Disponible en version française, elle pose le chiffrement comme principale réponse au CLOUD Act.

AWS met l’accent sur son offre KMS (Key Management Service), destinée à centraliser la gestion des clés cryptographiques.

Google et Microsoft ont chacun leur propre produit concurrent.

Tous ces services permettent de créer et d’importer des clés, de gérer leur rotation ou encore des définir les utilisateurs autorisés à s’en servir.

Ils sont plus ou moins intégrés aux plates-formes des hyperscalers.

Une infographie de 2018 donne une idée des différences qui peuvent exister, notamment en matière de compatibilité et de performances.

Les tarifs de base sont similaires :

Google n’a pas de page dédiée au CLOUD Act. Tout au plus le texte est-il mentionné dans un billet de blog daté du 24 octobre 2019. Thomas Kurian, patron de la division Google Cloud, y fait le point sur la coopération avec les gouvernements.

Le groupe américain n’en est pas pour autant au point mort sur le chiffrement. Sa conférence Cloud Next, organisée le mois dernier à Londres, a été le théâtre de plusieurs annonces. Là aussi sans mention du CLOUD Act.

Le nouvel atout (à voir à partir de 33:15 dans la vidéo ci-dessus) se nomme External Key Manager.

Prévu pour « bientôt » en bêta, il doit permettre de lier l’offre KMS de Google Cloud à des KMS tiers pour chiffrer des données sur Compute Engine et BigQuery. Equinix, Fortanix, Ionic, Thales et Unbound sont dans la boucle.

External Key Manager embarquera, à terme, une fonctionnalité Key Access Justification. Principe : intercepter chaque demande de déchiffrement et la soumettre à validation en fonction de politiques prédéfinies.

On aura également noté les passerelles que Google monte avec son Kubernetes managé (GKE). Entre autres pour le chiffrement du stockage persistant ainsi que des secrets au niveau de la couche d’application.

