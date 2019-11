Cloud : AWS App Mesh gagne Paris et sa région

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

AWS App Mesh, le maillage de services fournissant une mise en réseau au niveau des applications, est désormais disponible depuis la région Europe « Paris » a annoncé le fournisseur américain de services cloud Amazon Web Services (AWS).

Paris (France) devient ainsi la quatrième région active pour App Mesh d’AWS en Europe. Et ce après l’Irlande, Francfort et Londres. « Les applications actuelles sont composées de plusieurs services. Chaque service peut être conçu à l’aide de plusieurs types d’infrastructures de calcul, tels Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) et AWS Fargate [exécution de conteneurs sans gestion de serveurs ou de cluster] », a souligné le groupe dans une présentation.

Localisation

Il n’empêche, « il est de plus en plus difficile de localiser avec précision les erreurs. » C’est là que le service AWS App Mesh intervient pour les clients du cloud d’Amazon. Selon ses promoteurs, le service facilite « la localistion d’erreurs et la redirection automatique du trafic réseau en cas de panne ou lorsque des modifications de code doivent être déployées. »

Pour ce faire App Mesh peut donc être utilisé avec AWS Fargate, EC2, mais aussi ECS, EKS et Kubernetes sur AWS pour une exécution applicative à grande échelle.

AWS rappelle, par ailleurs, que le service App Mesh utilise le proxy open source Envoy.

(crédit photo de une © AWS)