Cloud : vers une enquête de l’UE sur le cas Microsoft ?

Sur le marché du cloud computing, l’UE ne s’inquiète pas d’éventuels abus de position dominante. C’est, dans les grandes lignes, le message que Margrethe Vestager avait fait passer la semaine dernière. La commissaire européenne à la concurrence expliquait notamment compter sur Gaia-X pour « rééquilibrer la balance ».

Il est aujourd’hui légitime de se demander si l’intéressée maintiendra ce discours. Et pour cause : on sait désormais que Bruxelles s’intéresse aux pratiques de Microsoft. Il n’y a pas encore d’enquête formelle, mais un questionnaire a été envoyé à des clients et à des concurrents du groupe américain.

Les éléments sur lesquels la Commission européenne souhaite faire la lumière sont au cœur de plaintes qu’elles a reçues l’an dernier. Leurs dépositaires : OVHcloud et Nextcloud (fournisseur allemand autour duquel s’est constituée une coalition).

Les principaux points de questionnement sont les suivants :

– Est-il plus compliqué et/ou plus cher de faire fonctionner les version cloud d’Office et de Windows sur d’autres plates-formes qu’Azure ?

– Les concurrents ont-ils le sentiment de devoir intégrer certains produits ou services Microsoft dans leur cloud d’infrastructure pour être compétitifs ?

– Microsoft accorde-t-il à ses partenaires les mêmes avantages qu’à ses clients directs, notamment au regard du programme Azure Hybrid Benefit, qui donne accès à des remises pour l’utilisation de Windows Server et SQL Server sur Azure ?

Les parties intéressées ont jusqu’au 7 avril pour répondre au questionnaire.

À lire en complément, notre article « Cloud : les contrats de l’UE avec AWS et Microsoft sous enquête ». Enquête que le CEPD (Contrôleur européen de la protection des données) a lancée l’an dernier. Sa crainte : l’inconformité desdits contrats à l’arrêt Schrems II.

Photo d’illustration © artjazz – Shutterstock