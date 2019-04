Les solutions Azure VMware fourniront un cadre d’exploitation commun pour l’exécution, la gestion et la sécurisation des applications à travers VMware et Azure

C’est dans le cadre de sa conférence annuelle à Las Vegas que Dell a annoncé la signature d’un partenariat entre Microsoft et VMWare, dont il est actionnaire majoritaire.

Le trio proposera aux entreprises des solutions clés en main de « cloud hybride » autour de Microsoft Azure.

Les solutions Azure VMware fourniront ainsi un cadre d’exploitation commun pour l’exécution, la gestion et la sécurisation des applications à travers VMware et Azure.

« Les solutions VMware Azure fournissent un environnement VMware complet dans Azure, permettant aux clients d’exécuter des charges de travail natives basées sur VMware sur Azure. Les clients peuvent désormais exécuter, gérer et sécuriser de manière transparente des applications sur des environnements VMware et Microsoft Azure avec une infrastructure d’exploitation commune » explique Scott Guthrie , vice président, Cloud and Enterprise Group de Microsoft.

Des solutions Azure VMware pour redéployer les charges

Les clients peuvent utiliser VMware vSphere, vSAN, NSX et vCenter selon leurs besoins.

L’objectif des solutions Azure VMware est de permettre aux utilisateurs « d’étendre et de redéployer » les charges de travail VMware de manière native sur Azure.

Microsoft a aussi annoncé que la plate-forme de gestion d’applications VMware Workspace ONE faisait désormais partie de l’écosystème Microsoft 365.

Les utilisateurs de Workspace ONE peuvent gérer et sécuriser les fonctionnalités d’Office 365 sur plusieurs périphériques grâce à l’intégration à Microsoft Intune et Azure Active Directory Premium.

Selon un porte-parole de Dell, ces solutions sont disponibles dès à présent aux Etats-Unis, et elles le seront dans les mois qui viennent dans les autres régions du monde. Une inconnue : le prix.