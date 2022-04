Cloud souverain : Iliad structure une marque ombrelle chez Jaguar Network

Scaleway pour le cloud public, Jaguar Network pour le cloud privé. Segmentation réaffirmée chez Iliad à l’occasion du lancement de Cloud XPR.

Cette marque entre au catalogue de Jaguar Network. Elle fait office d’ombrelle pour une vingtaine de « modules » tirés de l’offre existante. Principales composantes :

– VM et serveurs dédiés

– Stockage bloc, objet, fichier ; sauvegarde

– Réseau privé et internet ; NAT ; répartiteur de charge ; firewall ; VPN

– Sécurité : anti-DDoS, PRA, sécurisation des accès, protection des endpoints

– Marketplace d’applications

Cloud XPR s’étend sur l’ensemble du parc datacenter français de Jaguar Network (trois sites en propre : un à Marseille, deux à Lyon).

Cloud XPR fonctionne sur un socle VMware, que Jaguar Network met en œuvre à travers l’outil vCloud Director. D’autres technologies origine US sont mises à contribution, comme celles de Commvault et Veeam sur la partie sauvegarde. Ou celle de Scality sur le stockage objet*.

Jaguar Network n’entre pas publiquement dans les détails de l’offre. Mais met en avant son aspect managé et la capacité à l’interfacer avec des solutions tierces… Tout en insistant sur la redondance (trois sites distants) et la tarification « sans engagement »…

Le reporting financier d’Iliad comprend un segment « autres » dans lequel s’insère l’activité B2B – essentiellement Scaleway et Jaguar Network. En 2021, il a dégagé 99 M€ (+30,8 % sur un an), soit un peu plus de 1 % du revenu groupe. Les autres indicateurs sont négatifs : -2 M€ d’EbitdaAl (excédent brut d’exploitation après loyer), -28 M€ de résultat opérationnel courant et -29 M€ de résultat net.

Aux dernières nouvelles, l’objectif est que cette activité engendre, en 2024, un C. A. de 400 à 500 M€.

* L’intégration de la technologie Scality à son catalogue remonte à un an.

