Les cyberattaques restent le cauchemar des assureurs pour 2024

Les assureurs redoutent toujours les cyberattaques pour l’année 2024 selon France Assureurs, qui publie la 7ème édition de sa « Cartographie prospective 2024 des risques de la profession de l’assurance et de la réassurance ».

Et c’est loin d’être une surprise puisque le risque cyber s’est toujours classé en tête depuis la première édition.

« On constate une forte augmentation des attaques par rançongiciel (un tiers des incidents) en début d’année 2023 dans l’Union européenne, avec comme principales cibles le secteur public et en particulier les collectivités locales et les hôpitaux, dont les systèmes d’information sont insuffisamment sécurisés, avec des conséquences potentiellement très graves.» explique le principal organisme de représentation professionnelle du secteur.

Le risque de cyberattaques se maintient, de peu, en tête du classement des risques pour les entreprises d’assurance et de réassurance devant ceux provoqués par le dérèglement climatique.

L »IA, nouveau facteur qui accroit les cyber-risques

« Son score évolue peu. Les entreprises poursuivent la mise en application de mesures et protocoles de sécurité, mais la sévérité des attaques pourrait s’accroître du fait du contexte géopolitique et de l’émergence de nouvelles techniques liées à l’intelligence artificielle..» précise France Assureurs.

La profession – assureurs et réassureurs – estime que l’émergence de l’IA fait apparaitre de nouveaux besoins en produits assurantiels et en fait son premier axe de travail pour 2023.

En dépit des désaccords manifestés par plusieurs organisations de professionnels de l’IT sur la nature des contrats, France Assureurs assure que « la mise en place de produits assurantiels couvrant les cyberattaques atteignent un certain niveau de maturité. Le risque cyber, première menace depuis la première édition de cette cartographie, n’est désormais plus présent dans le top 5 des enjeux pour la profession.».

* Êtude menée auprès de dirigeants et d’experts du secteur de l’assurance et de la réassurance. Pour chaque risque identifié, ils ont donné leur appréciation de l’impact direct sur leur entreprise en termes de fréquence et de sévérité potentielle à moyen terme