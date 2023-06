Le Campus Cyber tente une compilation des chiffres de sa filière

Quels indicateurs retenir pour rendre compte de l’état de l’écosystème français de la cybersécurité ? Le Campus Cyber a tenté l’exercice de compilation. Il en résulte un « Cyberscope ».

Les données mises en avant proviennent d’une dizaine de sources. Nommément :

ACN (Alliance pour la confiance numérique)

AMRAE (Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise)

ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)

Bpifrance (Banque publique d’investissement)

CESIN (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique)

Clusif (Club de la sécurité de l’information français)

Cybermalveillance.gouv.fr

Tikehau Capital

Sur le volet « innovation et R&D », le Campus Cyber présente cinq chiffres. Les deux premiers (nombre de levées de fonds en 2022 et montant global) émanent du Baromètre de l’investissement européen en cybersécurité de Tikehau Capital. Un baromètre lui-même fondé sur des données de Crunchbase, Pitchbook, CB Insights et S&P.

Bpifrance fait office de source dans le cadre du Radar des start-up de cybersécurité élaboré avec Wavestone. Deux indicateurs en sont extraits : le nombre de start-up et de scale-up spécialisées en cybersécurité que la France compte à juin 2023.

Le Cyberscope fait référence aux données du CESIN – plus précisément de son 8e baromètre annuel – pour ce qui est du taux d’entreprises utilisant des offres provenant de start-up de la cybersécurité.

BYOD, budgets et assurance cyber

La deuxième section du Cyberscope s’intitule « Menaces et opérations ». Elle comporte aussi cinq indicateurs. À commencer par le nombre d’incidents majeurs (109) que l’ANSSI a traités en 2022.

Des données de l’AMRAE, le Campus Cyber a dégagé le coût global de la sinistralité cyber chez les entreprises de taille moyenne en 2022 (4,5 M€ déclarés). Du rapport anuuel de Cybermalveillance.gouv.fr, il a retenu le volume de visites sur le site en 2022 (3,8 millions ; +51 % vs 2021).

Autre statistique extraite du dernier baromètre annuel du CESIN : le pourcentage d’entreprises consacrant plus de 5 % de leur budget IT à la cybersécurité.

Le dernier indicateur du volet « Menaces et opérations » provient du Clusif. Il s’agit du taux de particuliers utilisant du matériel professionnel à des fins personnelles.



L’ANSSI, totem pour le Cyberscope

Le Cyberscope se limite à quatre indicateurs sur la partie « Talents et emploi ». Le premier : 52 000 emplois en cybersécurité en France en 2022. On le trouve dans l’Observatoire de la confiance numérique de l’ACN.

Les trois indicateurs reposent sur d’autres données de l’ANSSI :

– Taux de femmes dans la filière (11 % en 2021)

– Proportion de recrutements via le marché caché, c’est-à-dire hors offres d’emploi (57 % sur les 5 dernières années)

– Pourcentage des recrutés n’ayant pas la cybersécurité pour expertise d’origine (71 % sur les 5 dernières années)

