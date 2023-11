Cybersécurité : lancement d’une campagne nationale pour découvrir les métiers

Comment combler les 15 000 postes vacants en France dans le secteur de la cybersécurité ? Une des réponses se trouve dans l’information sur la réalité de la diversité des métiers auprès des jeunes estiment les spécialistes du secteur.

C’est justement l’objectif de la campagne « DemainSpécialisteCyber » que viennent de lancer conjointement l’ANSSI, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le Campus Cyber, avec le soutien de France Télévisions.

« Dans un contexte de pénurie de talents pour l’ensemble de la filière, il est indispensable de former davantage. Or, nous le savons, susciter des vocations pour les carrières scientifiques et a fortiori numériques et cyber nécessite de convaincre au plus tôt que ces carrières sont à la portée de chacune et chacun. C’est ce à quoi s’attèle la campagne DemainSpécialisteCyber. » détaille Vincent Strubel, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

« DemainSpécialisteCyber » : une campagne d’information nationale pour les jeunes

Cette campagne est un dispositif composé de plusieurs supports de communication : un site web dédié, six affiches qui seront diffusées dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi que a diffusion d’un spot TV valorisant les métiers présentés sur les affiches, via le site web, sur les réseaux sociaux et sur les médias de France Télévisions, partenaire de la campagne.

Il est complété par l’organisation de hackathons dans plusieurs centaines d’établissements et auprès de plusieurs dizaines de milliers d’élèves qui créeront cette année leurs propres jeux sur la cybersécurité via l’opération CyberEnJeux, une plateforme d’OSINT dédiée aux élèves de collèges et de lycées, portée par le Campus Cyber, au travers de challenges ludo-pédagogiques et la promotion du parcours PIX Cyber, pour valoriser l’apprentissage des compétences numériques des élèves, en particulier avec le domaine 4 sur la protection et sécurité où sont posées des questions sur la cybersécurité, associées à des ressources pédagogiques.

« Le numérique deviendra le premier employeur du pays en 2030. Les effectifs cyber ont augmenté de 89 % ces dernières années mais restent en dessous de la demande malgré des salaires très attractifs. Le Campus Cyber et ses membres sont extrêmement motivés à participer activement à cette campagne indispensable à notre attractivité, qui casse les codes et change notre image encore trop geek et masculine.» explique Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber.