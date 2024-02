Cybersécurité : Neverhack acquiert Expert Line

2024 sera une année de poursuite des concentrations entre acteurs de la cybersécurité, tant du côté des éditeurs que des sociétés de services et de conseil.

Dernière illustration en date sur le marché français : le groupe Neverhack s’offre Expert Line, cabinet de conseil et de services cyber mais aussi opérateur de SOC.

Nerverhack réalise sa première opération de croissance externe depuis sa prise de contrôle par le le fonds Carlyle Europe Technology Partners (CETP) qui a investi 100 millions € en juillet dernier contre 55% du capital du groupe qui s’appelait alors Pr0ph3cy.

Créer un One Stop Shop de la cybersécurité

« Nous partageons une vision et des ambitions communes autour des enjeux de la

cybersécurité et dans la création d’un One Stop Shop à destination des clients

grands comptes, ETI et TPE/PME », commente Arthur Bataille, Fondateur et CEO

de Neverhack.



A l’issue du rapprochement, le périmètre du nouveau groupe sera de plus de 800

collaborateurs dans 5 pays avec une projection de plus de 111 millions €

de chiffre d’affaires pour 2024.

« Le savoir-faire d’Expert Line renforce notre position sur le marché national et international et consolide les expertises de nos équipes techniques notamment sur le SOC. Au-delà des bénéfices stratégiques, cette collaboration offre également à nos collaboratrices et à nos collaborateurs de

nouvelles opportunités de carrière et nous permet de concevoir de nouveaux parcours de formations internes Cyber pour des profils d’ingénieur. » conclut-il.

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Nerverhack, ex Pr0ph3cy est né en 2021 du rapprochement de Silicom et Seela, puis de l’acquisition de Opencyber et Harmonie Technologie.