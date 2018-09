Datacenters : Interxion Paris opte pour AWS Direct Connect

Interxion, fournisseur néerlandais de services de datacenters neutres en colocation, dote son campus de centres de données à Paris d’un nouvel emplacement AWS Direct Connect.

Le service fournit une connexion dédiée entre le réseau d’une organisation et le cloud public d’Amazon Web Services (AWS). Interxion ambitionne ainsi de proposer aux organisations une expérience réseau plus « fiable » (réduction du temps de latence, augmentation du débit) et « à moindre coût », selon ses promoteurs.

Les clients d’Interxion qui hébergent leur réseau/infrastructure IT sur le campus de Paris peuvent donc accéder à ce service par le biais d’un cross connect (interconnexion privée et sécurisée), a ajouté Interxion dans un communiqué.

La société ambitionne ainsi de fournir « un environnement de haute performance à Paris pour toutes les entreprises qui déploient leurs stratégies IT hybrides en utilisant AWS Direct Connect », a précisé Fabrice Coquio, président d’Interxion France.

Paris, après Marseille

Avec Paris, huit autres campus de datacenters opérés par Interxion en Europe proposent déjà AWS Direct Connect : Marseille, Francfort (Allemagne), Madrid (Espagne), Copenhague (Danemark), Stockholm (Suède), Vienne (Autriche), Zurich (Suisse) et Dublin (Irlande).

Face à de solides concurrents, parmi lesquels Equinix et Telehouse, qui proposent également en Europe des services AWS Direct Connect, Interxion reste ainsi dans la course.

L’entreprise travaille également avec d’autres grandes platesformes du cloud public. À savoir : Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud et IBM Cloud.

(crédit photo © dade72 – shutterstock)