Datacenters : le rachat de Mellanox par Nvidia est validé

Il n’y a pas que sur le marché des masques FFP2 que la Chine fait autorité. Annoncé en mars dernier, le rachat du fabricant israélien Mellanox par Nvidia vient de recevoir un avis favorable des autorités de la concurrence de Pekin, dernier sésame pour valider une opération déjà entérinée par les instances en Europe et aux Etats-Unis.

L’opération sera effective ce 27 avril indique Nvidia qui va débourser 6,9 milliards $, soit l’équivalent de la capitalisation boursière de Mellanox.

Ce fabricant israélien conçoit du matériel pour réseaux professionnels basés sur Ethernet et Infiniband. Il produit des commutateurs, adaptateurs et câbles pour les datacenters.

Mellanox et Nvidia sont déjà partenaires depuis longtemps en fournissant plus de la moitié des 500 supercalculateurs du monde.

Avec cette acquisition, le fondeur se positionne directement comme fournisseur de solutions de calcul rapide destinés aux prochaines générations de réseaux à très haute vitesse. Des réseaux essentiellement exploités par les datacenters et super-calculateurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Avant ce rachat, Mellanox était dans la ligne de mire d’Intel qui hésitait toujours à débourser les six milliards de dollars demandés pour son acquisition.

