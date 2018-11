Dell Boomi veut “réinventer” l’iPaaS

Entré dans l’escarcelle de Dell en 2010, le spécialiste de l’intégration dans le cloud Dell Boomi a profité de sa conférence Boomi World pour donner « nouvelle stratégie, visant à réinventer l’iPaaS ».

Tout un programme qui passe notamment par l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui vont être versées à sa plateforme centrée autour de l’intégration dans le cloud et de la gestion des API.

Une nouvelle stratégie en 3 points

Il est question également de démocratiser le processus d’intégration « en le rendant accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d’expertise technique ou leur rôle dans l’organisation, » peut-on lire dans le communiqué de presse du groupe.

Afin d’élargir le rôle de l’iPaaS, Dell Boomi, axe sa stratégie autour de 3 points qui concernent la blockchain, l’interface utilisateur (déjà un des éléments clefs de la plate-forme de Boomi) et « l’intelligence collective ».

Le Workflow doit ainsi gagner en fluidité pour l’hébergement, le développement et l’intégration des apps cloud et des données.

Des fonctionnalités pour répondre aux besoins

Mais, ce sont aussi les nouvelles fonctionnalités intégrées à sa plateforme qui vont lui permettre d’évoluer, avec comme objectifs une productivité accrue et une gestion informatique complète.

Fonctionnant en libre-service Boomi Connect Now va fournir une connectivité à l’ensemble de l’écosystème, qui comprend l’entreprise, ses partenaires et ses clients.

Boomi Data Services pour Pivotal Cloud Foundry (PCF) va créer une jonction entre les applications et les services PCF, et les applications, données et périphériques de l’entreprise, que ce soit dans le cloud ou on-premise (sur site).

Avec ses capacités d’intégration cloud qui s’adaptent bien aux besoins spécifiques de l’entreprise, l’iPaaS (Integration Platform-as-a-service) permet de répondre aux nécessités en termes d’intégration de l’entreprise qui sont en constante évolution. Une évolution avec laquelle la nouvelle vision de l’iPaaS de Boomi est censée être en phase, en particulier grâce aux nouvelles fonctionnalités introduites.

