Dell Technologies : Stéphane Huet, nouveau General Manager pour la France

Changement de tête chez Dell technologies. Stéphane Huet est nommé General Manager pour la France. Il était précédemment un des deux dirigeants de la filiale française où il pilotait l’activité commerciale depuis 2017.

» Cette nomination fait suite à l’annonce, le 2 décembre dernier, de la mise en place d’une organisation unifiée de ses ventes au niveau mondial, dont la présidence est assurée par Bill Scannell. » indique le groupe de Houston.

Entré chez Dell il y a 14 ans, Stéphane Huet a occupé différents postes stratégiques en Europe et en France, sur différents segments de clients : grands comptes, secteur public, PME et channel. Il a notamment développé la stratégie de commercialisation du portefeuille complet de produits et solutions de Dell Technologies en tant que Vice President et General Manager South et Central Europe dans la zone EMEA, avant de devenir General Manager Commercial France.

« Cette nouvelle organisation à l’échelle mondiale va nous permettre d’amplifier et d’accélérer le succès de cette intégration. Avec une organisation des ventes simplifiée et unifiée, nous allons bénéficier de synergies accrues. » précise Stéphane Huet.

Au niveau mondial, Dell a conforté sa troisième place avec une part de 16,8% sur l’année et une progression de 5,2% de ses ventes de PC à 43,9 millions d’unités.

Dans le secteur des solutions d’infrastructure pour datacenter fortement disputé, le marché des systèmes convergés continue de croître. Dell domine encore avec une part de marché de 35,1% et des revenus en croissance de 42,6% à 708,4 millions de dollars au T3 2019.