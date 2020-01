CES 2020 : Dell choisit l’option Intel pour ses PC portables

Des processeurs AMD ? Il n’y en a pas dans les deux PC portables que Dell a présentés en amont du CES.

Le XPS 13 9300 sera le premier à arriver sur le marché. Ce sera le 7 janvier, dans six pays dont la France, avec un tarif de base à 999 $ (HT).

Plusieurs changements sont à relever par rapport au XPS 13 7390, officialisé au CES 2019.

On reste sur des puces Intel Core. Mais la microarchitecture Comet Lake (14 nm ; base Skylake) laisse place à Ice Lake (10 nm), avec trois modèles : i3-1005G1, i5-1035G1 et i7-1065G7 (2 à 4 cœurs physiques).

L’écran évolue aussi, aussi bien en taille (passage de 13,3 à 13,4 pouces) qu’en format (passage du 16:9 au 16:10).

Une version 4K tactile (3 840 x 2 400) est désormais proposée. Sur la version Full HD (1 920 x 1 200), le tactile est en option.

Avec cet écran plus grand, l’ordinateur prend du volume : 14,8 mm en son point le plus épais, contre 11,6 mm pour le XPS 13 7390. Masse annoncée : 1,2 kg (1,27 kg en version tactile).

Limitée à 16 Go avec le XPS 7390, la capacité maximale de RAM (LPDDR4, soudée) est portée à 32 Go avec le XPS 9300.

Autre nouveauté au niveau du bouton d’allumage, qui comporte un lecteur d’empreintes.

L’édition « Développeur » du XPS 13 reste d’actualité, avec Ubuntu 18.04 LTS. Dell assure que le lecteur d’empreintes sera pris en charge au moyen d’une mise à jour.

Il faudra attendre février pour accéder à cette édition « Développeur »*, annoncée à partir de 1 199,99 $ (configuration en i5 avec 8 Go de RAM, SSD de 256 Go).

Dans la gamme professionnelle Latitude arrive le modèle 9510.

Les deux versions disponibles (traditionnelle et convertible) partagent un même châssis de 17 mm d’épaisseur pour environ 1,5 kg. Seule change la charnière.

Dell proposera une configuration Ubuntu à partir du mois de mai. En attendant, on a le choix entre les éditions Pro et Famille de Windows 10.

Pour bénéficier de la technologie tactile sur l’écran 15 pouces Full HD, il faudra nécessairement opter pour le modèle convertible.

À la différence du XPS 13 9300, le Latitude 9510 embarque des puces Intel Comet Lake. Ce qui permet à Dell de revendiquer une autonomie « pouvant dépasser 30 heures » avec la batterie 6 cellules 88 Wh (la batterie « standard » délivre 52 Wh).

Là aussi, le bouton d’allumage comporte un lecteur d’empreintes. Smart Card, caméra IR et NFC sont en option, tout comme la connectivité cellulaire. Dans un premier temps en 4G (Snapdragon X20), puis en 5G (en juillet, sur base Snapdragon X55).

Là aussi, la RAM (LPDDR3 ; 16 Go maximum) est soudée.

Ticket d’entrée : 1 799 $, pour une commercialisation à partir du 26 mars.

* Dell propose cinq autres PC portables sous Linux : les stations de travail Precision 3540, 3541, 5540, 7540 et 7740.

Photos d’illustration © Dell

