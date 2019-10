Desktop Analytics : vos applications sont-elles prêtes pour Windows 10 ?

Après trois mois de préversion publique, Desktop Analytics entre en phase commerciale.

Ce service cloud aide les entreprises à évaluer la compatibilité de leurs applications avec Windows 10 et Office 365.

Il prend la suite de Windows Analytics avec une intégration plus poussée dans l’outil SCCM (Microsoft prévoit d’ajouter une jonction avec Intune).

Au-delà des applications (web et desktop, sur Windows 7 et 8.1), Desktop Analytics englobe les pilotes logiciels, ainsi que les macros et les plug-in Office.

Il permet de réaliser des déploiements pilotes en identifiant les machines adéquates. En l’occurrence, un parc qui recouvre un maximum de configurations sur un minimum de postes.

Les problèmes détectés peuvent faire l’objet de tickets auprès des équipes FastTrack par le biais d’un autre outil : Desktop App Assure.

Desktop Analytics est accessible, sans surcoût, aux détenteurs des licences suivantes :

