DevOps : AWS lance un chabot intégré sur Slack et Chime

Amazon Web Services (AWS) annonce le lancement en version bêta d’un chatbot qui s’intègre aux canaux Slack et Amazon Chime.

Sa fonction : informer les équipes DevOps de tout problème avec une ressource AWS (sécurité, gestion des coûts, paramètres d’exploitation des services, alertes de conformité…).

New #AWSLaunches!

🚀AWS Budgets announces AWS Chatbot integration.

🚀Introducing AWS Chatbot (beta): ChatOps for AWS in Amazon Chime and Slack chat rooms.

🚀AWS IoT Events actions now support AWS Lambda, SQS, Kinesis Firehose & IoT Events as targets.https://t.co/3WG62RKqtA pic.twitter.com/404e5Di0Rz

