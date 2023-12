Duet AI dans Google Cloud : ce qui est vraiment disponible

« Annonce de la disponibilité générale de Duet AI pour les développeurs et de Duet AI pour les opérations de sécurité ». Google Cloud a publié, ce 14 décembre 2023, un billet ainsi intitulé.

Les notes de version vont plus loin : c’est tout simplement Duet AI dans Google Cloud qui est disponible.

Dans la pratique, que regroupe l’offre ? En premier lieu, une assistance « transversale » sous la forme d’une interface de chat accessible dans un volet Duet AI sur la console Google Cloud.

Les fonctionnalités de synthèse des entrées de journal dans Cloud Logging et de résolution d’erreurs dans Error Reporting étaient déjà disponibles depuis quelques semaines. Tout comme la complétion de code dans Colab Enterprise.

L’assistance au code est également accessible dans Cloud Workstations et Cloud Shell, ainsi que dans Visual Studio Code et les IDE JetBrains par l’intermédiaire d’un plug-in. Une vingtaine de langages sont officiellement pris en charge, y compris pour l’IaC (Terraform et modèles de ressources Kubernetes). Outre la génération et le débogage de code, Duet AI peut générer des tests unitaires, suggérer des bonnes pratiques… et plus globalement répondre à des questions sur les produits Google Cloud.

Les LLM sous-jacents, made in Google, sont affinés avec du code open source, des données de sécurité et des contenus spécifiques à la plate-forme (documentation notamment). Il est prévu d’y incorporer Gemini « dans les prochaines semaines ». Des partenaires vont alimenter le système avec des datasets spécifiques (code et doc) à leurs solutions.

Vers un Duet AI « spécial data science »

Duet AI pour les développeurs sera gratuit jusqu’au 1er février 2024. Aux dernières nouvelles, il faudra attendre le deuxième trimestre pour envisager une connexion à des codebases internes. Entre-temps, l’offre devrait s’étendre à BigQuery et à Cloud Spanner pour aider à écrire des requêtes en langage naturel. Looker, Apigee et les offres de bases de données sont aussi sur la roadmap.

La partie « opérations de sécurité » correspond à l’intégration dans le SIEM Chronicle. Elle s’appuie sur un LLM spécialisé (Sec-PaLM 2) entraîné en particulier sur des données de Mandiant et VirusTotal. Il est question de donner accès à d’autres modèles, dont Gemini.

Premier apport : la recherche en langage naturel au sein du SIEM, sans avoir à utiliser YARA-L. Deuxième apport : générer des règles. Il existe aussi un widget AI Investigation – disponible, en l’état, uniquement aux USA – pour l’étude de cas (résumé d’alertes, priorisation et recommandation des next steps).

Duet pour les opérations de sécurité est disponible « pour tous les clients qui n’ont pas d’obligations de conformité », nous précise-t-on. Cela concerne les offres Chronicle Security Operations Enterprise et Enterprise Plus. Les clients existants auront un accès gratuit jusqu’au 5 mars 2024.

