Fintech : AWS lance son « accélérateur » de start-up

Après l’IA générative, la fintech… Amazon Web Services (AWS) officialise le lancement de son « AWS Global Fintech Accelerator », un programme d’accélération, de mentorat et de soutien aux start-up actives dans les technologies dédiées aux services financiers.

Dans un premier temps, 150 start-up fintech des régions NAMER, LATAM et EMEA* seront sélectionnées. Toutes devront exploiter les capacités de systèmes d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (machine learning, ML). Elle disposeront d’un produit viable minimal (MVP) et valideront une certaine traction auprès de clients pour améliorer la valeur.

Les jeunes pousses concernées recevront jusqu’à 25 000 $ de crédits AWS Activate.

Et ce pour déployer des produits et services basés sur l’offre de l’hyperscaler américain, dont l’infrastructure cloud mondial couvre 99 zones de disponibilité et 31 régions géographiques.

En lançant son AWS Global Fintech Accelerator, l’hyperscaler cloud ambitionne de « prendre une place de choix dans la prochaine vague d’innovation en accélérant le succès d’acteurs de la fintech, de Paris à New York, de Buenos Aires à Cape Town, et partout entre les deux. »

AWS Global Fintech Accelerator

Choix technologiques, options de financement, stratégies de croissance et de mise sur le marché… Les start-up sélectionnées bénéficieront 6 semaines durant de l’appui technique des équipes AWS et d’un mentorat de spécialistes en IA/ML et Cloud de son écosystème.

La première édition du programme en ligne d’accélération sera ouverte du 18 septembre au 23 octobre 2023. Les candidatures peuvent être déposées juqu’au 14 août prochain.

À la fin des six semaines, les 15 « meilleures » entreprises du programme seront conviées à une journée d’échanges avec des sociétés de capital-risque (VC) et des clients potentiels.

Les start-up fintech du top 15 recevront jusqu’à 75 000 dollars de crédits supplémentaires AWS.

Pour proposer ce programme, AWS s’est associé au concepteur améicains de processeurs graphiques NVIDIA et à la plateforme européenne de mise en relation des startup et des investisseurs Vestbee.

* Amérique du nord (NAMER), Amérique latine (LATAM), Europe, Moyen-Orient, Afique (EMEA)