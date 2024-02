France Identité numérique lance un Bug Bounty public avec YesWeHack

Opérationnel depuis le 14 février, le service France Identité numérique, chargé de délivrer les versions dématérialisées des documents d’identité, lance un Bug Bounty public avec la plateforme YesWeHack et ses 35 000 hackers éthiques.

« Le bug bounty concerne de manière exhaustive les applications mobiles ainsi que le backend. Toute la communauté cyber est encouragée à participer à ce bug bounty public pour détecter de potentielles failles dans l’application et ainsi permettre de maintenir un haut niveau de sécurité.» précise un communiqué.

Sur le site dédié, le programme, lancé depuis le 28 février, détaille le scope des vulnérabilités à identifier et les primes attribuées en fonction de leur criticité et de leur impact, selon le système CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Ces dernières vont de 100 € ( pour les moins critiques) à 25 000 € (pour les plus critiques) avec des paliers intermédiaires.

Looking for new #BugBounty programs? Start hunting on @france_identite 🇫🇷

This app enables French citizens to access service providers using their electronic identity or to provide proof of identity without printing a copy of their identity card. The project aims to facilitate… pic.twitter.com/BoTEgc9TlI

— YesWeHack ⠵ (@yeswehack) February 29, 2024