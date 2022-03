GitHub : un flux algorithmique qui divise

GitHub a récemment intégré un nouveau flux en version beta dans le tableau de bord (onglet For You) des utilisateurs de la plateforme de développement.

Le but affiché est de faciliter la découverte de projets ainsi que la création de communautés autour de développeurs. Il s’agit en outre d’aider les contributeurs à « trouver de nouveaux référentiels ou utilisateurs à suivre en fonction de [leurs] intérêts ».

La démarche de la filiale de Microsoft a été diversement perçue, comme l’a relevé The Register. « Je n’ai pas besoin de voir les recommandations, ni l’activité de personnes que je ne suis pas », a réagi un utilisateur.

D’autres ont simplement dit : « ne pas vouloir de flux algorithmique ».

D’autres encore ont souligné qu’un tel flux peut se traduire par une collecte non souhaitée de davantage de données. Une décmarche qui, selon eux, ne s’aligne pas sur les attentes des communautés open source.

La plupart des développeurs et des utilisateurs qui optent pour des outils open source le faisant « pour accroître la confidentialité et la transparence des données. »

GitHub prêt à réviser sa copie

La contrariété n’a toutefois pas gagné tous les utilisateurs de la plateforme. Par ailleurs, GitHub a assuré travailler au déploiement d’une option.

L’équipe de GitHub a déclaré :

« Nous travaillons sur une fonctionnalité qui vous permettra de rendre votre profil « privé » et de vous désinscrire des classements Trending, For You, Discussions, votre flux d’activité de profil et tout suivre, en un seul paramètre. Nous visons un lancement fin avril ». Il reste à savoir si la fonctionnalité va satisfaire le plus grand nombre.