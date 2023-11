IA générative : par les chiffres, GitHub s’affiche comme « the place to be »

Sur quelle base estimer si un projet a trait à l’IA générative ? Du côté de GitHub, on s’appuie sur une liste de 683 termes pertinents… et on vérifie s’ils figurent dans les rubriques associées aux dépôts.

Cette méthodologie a nourri le dernier rapport Octoverse. Celui-ci couvre la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. GitHub a choisi de le présenter sous l’intitulé « L’état de l’open source et de l’IA ». Et pour cause : cette dernière est au cœur des observations.

Passé les perspectives sur l’évolution de la communauté GitHub en fonction des plaques géographiques, on a droit à une section titrée « La croissance explosive de l’IA générative en 2023 ». Et à des indicateurs pour l’illustrer. Parmi eux :

– L’entrée de Langchain et de Stable Diffusion web UI dans le top 10 des projets open source en nombre de contributeurs

– D’une année sur l’autre, une croissance de 248 % du nombre de projets GenAI et de 148 % du nombre de contributeurs à ces projets

GitHub avance aussi des statistiques fondées sur l’usage de ses produits. Par exemple, la disponibilité de « plus de 30 Actions fondées sur GPT » dans la marketplace. Et le fait que près d’un tiers des projets étiquetés GenAI ont au moins un responsable utilisant GitHub Copilot.

Rust et TypeScript distingués

GitHub met aussi en avant ses propres produits pour illustrer la progression de la sécurisation des projets. Il mentionne, entre autres, par deux fois l’indicateur « 60 % ». Cela correspond à la croissance annuelle de la fusion de PR Dependabot… et au taux d’usage de la protection des branches sur le top 1000 des projets publics (classement basé sur le nombre d’étoiles, de forks et d’auteurs de tickets).

Sur le volet langages, TypeScript a, pour la première fois, dépassé Java en nombre de projets. Sous l’angle de la croissance du nombre de contributeurs, Rust arrive en tête (+40 %). Sur ce point, GitHub fait référence à la dernière étude annuelle de Stack Overflow. « Rust a été nommé pour la 8e année de suite comme langage le plus apprécié », résume-t-il. Dans la pratique, Rust est plus précisément au top des langages que les devs souhaitent continuer à utiliser.

Illustration principale générée par IA