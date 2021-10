Google Cloud Next ’21 : ce qu’il y a derrière les nouvelles marques

Vous reprendrez bien quelques marques ? La première journée de la Next ’21 en a été constellée. Certaines se réfèrent à de nouveaux produits et services. Par exemple, Dynamic Mail (intégration d’AppSheet dans Gmail) et Vertex AI Workbench (environnement collaboratif de data science). D’autres, en revanche, s’appliquent à des offres constituées à partir de technologies existantes. En voici cinq.

Distributed Cloud : une ombrelle multicloud

Sous cette bannière, Google Cloud propose d’étendre ses services en périphérie et dans le datacenter. Anthos en est la brique fondamentale. Et NetApp, le fournisseur de référence pour le stockage. Le portefeuille se compose, pour le moment, de deux produits :

– Distributed Cloud Edge (en préversion)

Cette offre gérée couvrira trois types de configurations à la périphérie du réseau : chez le client, chez les opérateurs et dans les points de présence de Google Cloud.

– Distributed Cloud Hosted (préversion au 1er semestre 2022)

Les déploiements et la gestion se feront exclusivement en local (pas de connexion au cloud requise).

Intelligent Product Essentials : un kit Google Cloud pour l’IoT

Cette offre actuellement en préversion met en œuvre les composantes suivantes :

– IoT Core et Pub/Sub (télémétrie)

– GKE (accès aux données)

– BigQuery, Dataflow, Looker et Vertex AI (analytique/BI)

– Firebase (suivi des applications)

Google Cloud y ajout des modèles d’applications (enregistrement de produits, gestion des identités, notifications…), sous la forme de composants AngularJS.

Ubiquitous Data Encryption : le chiffrement partout

Trois composantes du catalogue Google Cloud sont ici mises en jeu :

– Le chiffrement au repos sur Cloud Storage

– La gestion externe des clés de chiffrement avec EKM

– Des VM et des nœuds GKE spécifiques (« Informatique confidentielle », faisant notamment appel à l’extension AMD SEV) pour chiffrer les données pendant le traitement

Work Safer : Google Cloud met CrowdStrike et Palo Alto dans la boucle

Le programme Work Safer démarre aux États-Unis. Il cible pour le moment les nouveaux clients – avec engagement d’un an – sur le forfait Google Workspace Enterprise Plus. Google y inclut plusieurs de ses solutions de sécurité (Chrome, reCAPTCHA et BeyondCorp en version Enterprise, clés Titan…). Et les complète avec des solutions de partenaires. Pour le moment, CrowdStrike et Palo Alto Networks, ainsi que des Chromebooks HP.

Cortex : un premier focus SAP-BigQuery

Proposer des solutions « prêtes à l’emploi » axées sur des cas d’usage : c’est l’idée générale du framework Cortex. Cela implique des architectures de référence, des modèles de déploiement et des services d’intégration packagés.

Premier champ d’application : la jonction entre SAP et BigQuery. Ou comment favoriser l’usage du premier dans le second. Avec un focus sur le reporting et le traitement des données B2C. Le « premier jet » comprend :

– Trois modèles de traitement

– Une quarantaine de datamarts prédéfinis

– Deux modèles d’apprentissage automatique (recommandation, segmentation)

– Cinq dashboards Looker

– Un scénario analytique (données de test, modèles ML, dashboards)

– Des scripts de déploiement et des services d’implémentation

Illustration principale © vladimircaribb – Adobe Stock