Google s’empare de CloudSimple pour capter les déploiements VMware

CloudSimple restera-t-il au catalogue de Microsoft ?

La question se pose à l’heure où la start-up annonce rejoindre les rangs de Google.

Son fondateur signe là un deuxième exit majeur après la vente, en 2012, de sa société StorSimple… à Microsoft.

Resté au sein du groupe pour superviser notamment les solutions de stockage hybride, il avait mis les voiles en 2016 pour fonder CloudSimple.

La start-up était restée proche de Microsoft, qui avait d’abord contribué à sa levée d’amorçage, puis au développement d’une offre commune*.

Celle-ci permet de migrer des charges de travail VMware vers Azure pour une exploitation en cloud privé.

Chacun de ces clouds privés héberge une instance du serveur vCenter, laquelle gère un ou plusieurs clusters vSphere.

La promesse : une infrastructure « as a service » qui permette d’utiliser nativement les outils VMware en bénéficiant d’une gestion unifiée avec Azure.

Google développe actuellement une offre similaire et compte la lancer cette année.

* disponible entre autres sur la zone Azure Europe de l’Ouest

Photo d’illustration © Jozsef Bagota – Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.