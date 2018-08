IA : Dell EMC annonce deux solutions clés en main pour les entreprises

Dell EMC veut creuser le sillon de l’intelligence artificielle (IA). A cet effet, le groupe texan a dévoilé « Ready Solutions for AI », une pile technologique destinée à simplifier le recours à l’IA.

Des offres clés en main

Il s’agit en effet de permettre aux entreprises de de focaliser sur le développement d’applications IA plutôt que sur l’approvisionnement et la mise en place souvent fastidieuse de leurs propres solutions.

Les deux offres de Dell EMC comprennent des frameworks et des bibliothèques pour l’IA, des serveurs pour le calcul, de la mise en réseau, le stockage et des services de conseil et de déploiement fournis par le groupe.

Pour Tom Burns, vice-président senior en charge du Networking & Solutions au sein de Dell EMC, “il ne fait aucun doute que l’IA est l’avenir, et nos clients se préparent maintenant“. Et d’ajouter que “notre objectif est de diriger le secteur avec les solutions IA les plus puissantes et les mieux intégrées. Ce que nous annonçons aujourd’hui permet aux clients de commencer à obtenir de meilleurs résultats et de se positionner pour le rôle de plus en plus important que prend l’IA.”

Pour le machine learning et deep learning

La première des offres, qui cible le machine learning (ou apprentissage automatique en français), est basée sur les serveurs rack Dell PowerEdge R640 et R740xd, chacun pouvant être équipé de deux unités centrales Intel Xeon Scalable.

Dell EMC a aussi recours à plusieurs outils logiciels pour exécuter des modèles d’apprentissage automatique. Ils incluent Data Science Workbench de Cloudera et Apache Spark, un moteur d’analyse open source populaire doté de nombreuses fonctionnalités IA.

La société a également intégré son propre moteur Data Science Provisioning Engine, un outil conçu pour faciliter le déploiement de l’extension BigDL AI d’Intel pour Spark.

L’autre offre se concentre sur le deep learning (ou apprentissage en profondeur en français).

Au cœur de la solution se trouvent les serveurs rack PowerEdge R740xd et C4140. Cette dernière se présente comme une machine singulière dans la gamme PowerEdge. Elle peut héberger jusqu’à quatre unités de traitement graphique Tesla V100 signées Nvidia.

80 % des entreprises vont prendre le virage IA

La solution combine les serveurs avec le système de stockage flash connecté au réseau Isilon F800 de Dell EMC et le gestionnaire de cluster pour la science des données signé Bright Computing.

Les nouvelles offres s’inscrivent dans les efforts de Dell EMC visant à cibler le marché en pleine croissance de l’IA.

Selon Dell EMC, 80 % des entreprises envisageraient d’investir dans des «technologies avancées d’IA» au cours des cinq prochaines années.

Un véritable levier de croissance pour le groupe, Ready Solutions for AI se positionnant comme un choix pertinent. En effet, selon Forrester Research, Ready Solutions for AI améliore la productivité globale de la science des données jusqu’à 30 % et réduit les délais d’implémentation de 6 à 12 mois par rapport à des approches « propriétaires » de l’IA.

Ces deux offres sont disponibles dès à présent aux Outre-Atlantique, avec une disponibilité au Brésil, au Canada, au Mexique, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, en Inde et au Japon prévue dans les 60 prochains jours.