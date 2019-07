IA : Facebook ouvre son service de cartographie à OpenStreetMap

Après près de deux ans de développement, Facebook met Map With AI à la disposition de la communauté OpenStreetMap.

Facebook annonce qu’il ouvre son service Map With AI à la communauté OpenStreetMap afin d’aider à cartographier les millions de kilomètres à travers le monde qui n’ont pas encore pu être traités.

Map With AI est conçu pour rendre l’ajout et la modification de routes rapides et relativement simples grâce à une méthode de prévision des réseaux routiers à partir de l’imagerie satellitaire commerciale.

Map With AI : un réseau neuronal de 34 couches

Au coeur de Map With AI se trouve un réseau neuronal de 34 couches qui isole les routes dans des instantanés géospatiaux et génère des cartes matricielles.

Ces cartes sont ensuite converties en représentations mathématiques compatibles avec la base de données d’OpenStreetMap.

Dans son billet de blog, Facebook explique que cette technologie a permis de compléter la cartographie de la Thaïlande en 18 mois et de couvrir plus de 90% des zones manquantes en Indonésie. Des opérations qui auraient pris de 3 à 5 ans avec des relevés de terrain.