IA générative : 12 start-up que Microsoft accompagnera à Station F

Le doyen a près de dix ans ; le benjamin, quatre mois à peine : choc de générations dans la première promotion du Generative AI Startup Program.

Microsoft pilote ce programme d’accélération hébergé à Station F. Il avait ouvert les candidatures en septembre. Principales conditions :

– Être une start-up « ou un ISV » français

– Avoir un business model B2B

– Disposer d’une solution viable post-MVP avec au moins une référence client

– Avoir identifié des premiers use cases IA

Beyable : la GenAI appliquée à la marketing automation

Le « doyen », né en 2014, est dans le marketing automatisé. Son nom : Beyable. Il s’agit plus précisément du nom commercial de la société Attuneo, que préside Julien Dugaret, ancien consultant ERP puis distribution. Best Western, Carrefour, Mr.Bricolage, Royal Canin et Saint-Gobain font partie de sa clientèle. Les fameux « use cases IA » touchent en particulier à la personnalisation de contenu : affichage des bons produits, animation commerciale, A/B testing…

Revers.io, l’après-monSAV.com

Dans l’absolu, SAV GROUP a plus d’ancienneté (fondé en 2009). Mais c’est sous la marque Revers.io, adoptée en 2018, qu’il participe au Generative AI Startup Program.

Avant Revers.io, il y eu monSAV.com, site web d’assurance et de réparation pour les appareils électroniques à destination des particuliers. Aujourd’hui, il y a, sous la présidence de Vincent Torres, un SaaS de gestion du service après-vente. Boulanger, E.Leclerc, Fnac Darty et Maisons du Monde, entre autres, l’utilisent.

Stonly : du service client agrémenté de chatbot

Dans la catégorie « fondé en 2018 » figure aussi Stonly. Son siège se trouve à Levallois. Son principal dirigeant, Alexis Fogel, est un ancien de Dashlane (cofondateur). Back Market, Castorama, Devialet, KPGM et La Poste font partie des utilisateurs de sa plate-forme de gestion de l’expérience client (conception de guides, assistance en libre-service, formation à la prise en main de logiciels…). Une brique AI Answers s’y est récemment ajoutée. Elle donne accès à une technologie de chatbot qui peut s’appuyer sur des bases de connaissances internes.

Veeton : un générateur de photos fashion

Le « benjamin », créé en juin 2023, s’appelle Veeton. Son créneau : la création automatisée de photos de mode à partir de packshots. Son DG Tristan François et sa présidente Flore Lestrade sont tous deux passés par Polytechnique.

Legalcluster, une digital workplace du juridique

Legalcluster sera aussi du Generative AI Startup Program. Cette plate-forme collaborative pour les fonctions juridiques est éditée par l’entreprise francilienne Séville More Hélory, en activité depuis 2017. Son président-fondateur, Jean-Marie Valentin, est un ancien avocat. Le groupe Bouygues en est client, comme Casino, Foncia, Lacoste, Orange et Société Générale.

Milvue, pour les médecins radiographes

Avec Milvue, on est dans le domaine de l’imagerie médicale. L’entreprise, basée à Paris, est née en 2018. Son président-fondateur Alexandre Parpaleix est docteur en neurosciences. Elle a développé une quarantaine de fonctionnalités d’aide à l’analyse de radios, commercialisées « à la carte » et sous forme de packs (traumatologie, pédiatrie, ostéoarticulaire…). L’IMRO de Limoges fait partie de ses références, comme Riviera Imagerie (Nice) et le GHT Haut-Bugey (Bourg-en-Bresse).

IA Medical : des chatbots « santé mentale »

IA MEDICAL se positionne quant à lui sur la santé mentale. Son principal produit : Alix, un assistant virtuel pour les aidants de malades d’Alzheimer. Il y a d’autres chatbots au catalogue, dont Cathy (lutte contre le harcèlement scolaire) et Ellie (sur les directives anticipées en psychiatrie). Fondée en 2020, l’entreprise est basée à Lyon. Sa DG Lydie Catalano, ancienne enseignante en arts plastiques, fut notamment consultante chez Accenture.

Welcome Place, néobanque « communautaire »

Welcome Place fait partie des « petits jeunes » de la promo. L’entreprise, fondée en 2022, est basée à Paris. Elle se présente comme une néobanque « communautaire » ciblant les nouveaux arrivants en Europe. En tête de liste, les réfugiés ukrainiens. Elle s’appuie sur deux fintechs finlandaises pour fournir des cartes Visa prépayées. Son principal dirigeant, Rooh Savar, est un Iranien réfugié politique en France depuis 2009. Il a créé une autre société (Jahan Info) dédiée au renseignement géostratégique.

Buster.Ai : des outils contre la désinformation

Pas de géostratégie à proprement parler chez Buster.Ai, mais des outils SaaS de lutte contre la désinformation. En l’occurrence, des briques de fact-checking, d’analyse de la menace et de réponse. Née en 2019, l’entreprise a son siège à Paris. À sa tête, Julien Mardas, ancien architecte réseau chez SFR et ingénieur logiciel chez Criteo.

Smart Global Governance, GRI made in PACA

Direction Valbonne (Alpes-Maritimes, à proximité de Sophia Antipolis) avec Smart Global Governance. L’entreprise, née en 2019, est à l’origine d’une solution de gestion intégrée des risques. Danone, Doctolib, Groupama, Hyundai et la RATP en font usage.

📢Nous sommes fiers d’annoncer notre collaboration avec @Microsoft, fusionnant notre expertise avec la puissance d’@Azure #AI. Héritant des capacités d’#OpenAI et enrichie d’une protection renforcée, nous garantissons l’intégrité et la confidentialité des données de nos clients. pic.twitter.com/CJbYzCpEUv — Smart Global Governance (@_smartglobal) October 18, 2023

Semji : de l'agence à la plate-forme SEO

Naissance en 2019 également pour Semji, dont la plate-forme SEO est utilisée par Decathlon, Fiducial, Macif et Ouest-France. L'offre comprend un assistant de production de contenus entraîné pour le marketing et le référencement.

Établi à Lyon, Semji s'inscrit dans le prolongement de l'agence SEO Reputation VIP, fondée en 2012. Le président Bertrand Girin est un ancien d'Air Liquide ; le DG Nicolas Nguyen, un vétéran du SEO.

YZR

Retour à Paris avec YZR. Fondée en 2018, l'entreprise a levé 10 M€ l'an dernier, avec Orange Ventures au lead. Son offre touche à l'optimisation du contenu sur les sites e-commerce et les marketplaces. Elle comprend une solution de génération de contenu produit, y compris à partir de visuels. Auchan est un de ses clients, au même titre que E.Leclerc, La Redoute et Monoprix.

Illustration principale © Patrick Tournebœuf