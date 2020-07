Intel met Thunderbolt 4 sur les rails

Intel l’a confirmé : Thunderbolt 4, c’est pour cette année.

L’interface fera ses débuts avec les puces Tiger Lake, destinées aux ordinateurs portables. Elle constituera un surensemble de Thunderbolt 3 et d’USB4. La rétrocompatibilité sera donc assurée jusqu’à l’USB première génération.

Les câbles seront marqués d’un 4 et du symbole Thunderbolt.

Seul ce symbole se retrouvera sur les ports – qu’on ne pourra donc, dans l’absolu, pas différencier des connecteurs Thunderbolt 3.

Intel est pour le moment l’unique entreprise à avoir annoncé son intention de fournir des contrôleurs. En l’occurrence, deux modèles hôtes (Maple Ridge JHL8340 et JHL8540) et un modèle périphérique (Goshen Ridge JHL8440). La taille et la consommation énergétique sont du même ordre qu’avec les contrôleurs Thunderbolt 3 Titan Ridge.

Les implémentations de Thunderbolt 4 devront répondre à certaines exigences :

Autre exigence : la protection des accès directs à la mémoire (DMA). Intel la met en œuvre à travers sa technologie VT-d. Du côté d’AMD, on signale que l’architecture Zen 2 assure cette protection sur les interfaces USB et PCIe avec AMD-Vi (implémentation d’IOMMU).

Illustrations © Intel

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.