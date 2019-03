Intelligence artificielle : SAS va investir un milliard de dollars

Le spécialiste de l’analyse de données va investir sur trois ans dans le développement de ses outils analytiques, la formation de data scientistes et la création de cas d’usages spécifiques à certaines industries.

SAS vient d’annoncer un vaste plan d’investissement dans l’intelligence artificielle qu’il compte introduire dans son coeur de métier qu’est l’analyse de données.

L’éditeur étatsunien consacrera un milliard $ somme au cours des trois prochaines années pour la recherche et développement en IA, des programmes de certification et une académie de science des données.

1 milliard $ sur trois ans

SAS veut notamment s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour développer des outils de gestion des données, d’analyse client, de fraude, de sécurité et de gestion des risques.

Il est aussi question d’introduire une dose d’IA dans les flux de données IoT pour couvrir les domaines de la fintech, de la santé et de l’industrie manufacturière.

« Grâce à ses capacités d’innovation en matière d’intelligence artificielle, SAS aide les entreprises à prévenir la fraude, à lutter contre les maladies mortelles, à mieux gérer les risques, à fournir un service exemplaire aux clients et aux citoyens, et bien plus encore « , a déclaré Jim Goodnight, le PDG de SAS.

Les solutions SAS sont agnostiques et peuvent fonctionner aussi bien sur les cloud Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure.