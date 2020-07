ITOM : VMware met la main sur True Visibility Suite

VMware se renforce dans la gestion des opérations informatiques.

Pour compléter sa plate-forme vRealize Operations, le groupe américain fait ses emplettes chez un partenaire de longue date* : Blue Medora.

Ce dernier est à l’origine d’un service d’intégration des données de monitoring. Il l’exploite sous la marque Bindplane.

Le deuxième pilier de son offre se nomme True Visibility Suite. Il étend, à travers une cinquantaine de « packs d’administration », les capacités de vRealize.

C’est de cette suite logicielle – et de l’équipe qui la porte – que VMware fait l’acquisition.

La filiale de Dell EMC ne communique pas de calendrier d’intégration. Elle affirme cependant sa volonté de maintenir indépendamment True Visibility Suite jusqu’à nouvel ordre.

* Sa clientèle commune avec Blue Medora compte « plus de 400 » organisations.

