La fondation OpenStack devient Open Infrastructure Foundation

Créée en 2012, la Fondation OpenStack (OSF) est chargée de promouvoir et de pérenniser la plateforme open source de déploiement et gestion d’infrastructures cloud lancée deux ans plus tôt par la NASA et Rackspace.

C’est au moment de livrer Victoria, sa 22e version d’OpenStack, que l’OSF a officialisé sa nouvelle identité : Open Infrastructure Foundation. (OIF)

Jonathan Bryce, executive director, has announced that the Open Infrastructure Foundation (OIF) is the successor to the OpenStack Foundation (OSF) @openinfradev. Share with us how you celebrate the big news! Cheers! pic.twitter.com/FG2x0TLnTJ — OpenStack (@OpenStack) October 19, 2020

« Au cours des dix dernières années, depuis que nous avons lancé OpenStack, l’open source a connu une croissance si rapide qu’aujourd’hui 99 % des sociétés utilisent des composants open source dans leur code base » déclare Mark Collier, directeur de l’exploitation de l’OIF.

Ce changement de nom veut illustrer l’expansion de la mission initiale et son influence avec plus de 100 000 membres venant de plus de 187 pays revendiqués.

L’OIF bénéficie du soutien de plus de 60 membres fondateurs, dont AT&T, Ericsson, Huawei ou encore Red Hat. Parmi ses nouveaux soutiens ( on parle de membres Platinum), on compte Ant Group, la filiale financière du géant du commerce en ligne Alibaba, et l’éditeur Wind River.

» Tout au long de cette évolution, la Fondation s’est concentrée sur la création de communautés open source qui écrivent des logiciels destinés à des environnements de production pour des cas d’utilisation émergents, notamment l’intelligence artificielle (IA), la 5G et l’edge computing. » explique l’OIF qui estime ces marchés à 20 milliards $.