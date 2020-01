Linux 5.5 : de la souplesse pour les livepatchs

Malgré des correctifs apportés tardivement à un pilote de réseau sans fil et au module netfilter, il n’y avait pas lieu de repousser le passage de Linux 5.5 en version stable. Ainsi en a décidé Linus Torvalds.

Certains des changements qu’apporte cette nouvelle mouture sont spécifiques à une architecture :

Parmi les modifications apportée au noyau, on notera :

On recense également des nouveautés pour certains systèmes de fichiers :

Sur le volet sécurité, on aura relevé la prise en charge de l’algorithme de cryptographie blake2b. Et sur la partie réseau, un nouveau mécanisme d’attribution de noms alternatifs aux interfaces.

Photo d’illustration © Steve-Young – Fotolia.com

