Lura : une passerelle API chez la Fondation Linux

Ne dites plus « framework KrakenD », mais « Lura ». C’est sous ce nom que le projet a rejoint la Fondation Linux. Un changement d’identité, mais pas de nature : il s’agit toujours d’une collection de bibliothèques Go destinées à construire des proxys et des passerelles API.

We are proud to announce that KrakenD framework becomes the Lura Project and gets home at Linux Foundation where it will be the only enterprise-grade API Gateway hosted in a neutral, open forum. #golang #apigatewayhttps://t.co/FC04Vi3zli

— KrakenD API Gateway (@devopsfaith) May 11, 2021