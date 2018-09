Microsoft capitalise sur le deep learning avec l’acquisition de Lobe

A l’instar de nombreuses firmes IT, Microsoft entrevoit l’IA (intelligence artificielle) comme un nouveau levier de croissance.

C’est dans cette logique que le groupe dirigé par Satya Nadella a mis la main sur Lobe, du nom d’une start-up spécialisée dans le deep learning (« apprentissage approfondi » en français). De quoi s’agit-il ? L’apprentissage en profondeur est un sous-ensemble de l’apprentissage automatique qui concerne les algorithmes inspirés par le cerveau humain et ses neurones.

L’accès au deep learning sans coder

La spécificité de Lobe est de proposer une plate-forme destinée à la création de modèles d’apprentissage approfondi grâce à une interface visuelle qui ne nécessite aucun code.

A cet effet, disponible en version bêta, le service fournit une interface en ligne basée sur des glisser-déposer. Baidu propose aussi l’ interface similaire baptisée EZDL et ne nécessitant pas de coder.

Basé à San Francisco, Lobe a été fondé en 2015 par Mike Matas, Adam Menges et Markus Beissinger. Bien qu’elle entre de le giron de Microsoft, Lobe va continuer à fonctionner en tant que service autonome.

Démocratiser l’accès à l’IA

Dernière acquisition de Microsoft dans le secteur de l’IA, ce n’est toutefois pas la première.

Microsoft a ainsi mis la mains sur la startup Semantic Machines spécialisée dans le traitement du langage naturel en mai dernier. En juillet, elle jetait son dévolue sur la startup Bonsai spécialisée dans l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage par renforcement.

Ces acquisitions doivent permettre à la firme de Redmond de se renforcer dans le secteur de l’IA et de permettre de démocratiser son accès, comme l’explique la société dans un billet de blog : « À bien des égards, nous commençons seulement à exploiter tout le potentiel que l’IA peut offrir. Cela est dû en grande partie au fait que le développement de l’IA et la création de modèles d’apprentissage en profondeur sont des processus lents et complexes, même pour les scientifiques et les développeurs de données expérimentés. À ce jour, beaucoup de personnes ont été désavantagées pour ce qui est d’accéder à l’IA, et nous nous engageons à changer cela. »

On notera que Microsoft propose déjà Azure Cognitive Services, qui permet de reconnaître les images, la parole et le langage.

Parallèlement, la plateforme Azure ML Studio (ML pour Machine Learning) de Microsoft est assez similaire à celle de Lobe avec également une interface en mode glisser-déposer qui permet de créer des modèles d’apprentissage automatique.

