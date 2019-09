Microsoft France confie son cloud Azure à Xavier Perret

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le cloud a un nouveau patron chez Microsoft France.

Xavier Perret, 46 ans, prend la tête de l’entité Azure.

Cette dernière couvre un large périmètre d’activité. Elle englobe non seulement les offres d’infrastructure et de base de données, mais aussi les technologies d’IA et de services cognitifs, les solutions open source, les plates-formes IoT et la « réalité mixte », incarnée notamment par le casque HoloLens.

Xavier Perret arrive d’OVH. Il y avait d’abord occupé les fonctions de directeur data, digital et marketing. Puis pris la casquette supplémentaire de vice-président exécutif de la BU Commerce.

Sa carrière s’est faite pour l’essentiel chez France Télécom – Orange. Notamment en tant que directeur technique pour les services de réseau satellite, directeur commercial grands comptes ou encore vice-président des partenariats stratégiques.

Cette nomination en appelle d’autres à venir « pour fin septembre, début octobre », d’après Microsoft France.

On surveillera notamment le cas de Frédéric Aatz. L’intéressé, ancien directeur de la stratégie open source, reste pour l’heure signalé, dans l’organigramme, comme « directeur Azure ».

Carole Benichou et Pauline Maillard sont toujours mentionnées comme directrices respectives des divisions Microsoft 365 et Dynamics.

Carlo Purassanta, président de Microsoft France, estime que le cloud devrait représenter environ 60 % de l’activité en 2019. Et 75 % « d’ici un an ou deux ».

Photo d’illustration © Microsoft