Microsoft Ignite 2022 : 5 annonces de cybersécurité à saisir

Microsoft Ignite 2022 s’ouvre sur une série de nouveaux produits et services de cybersécurité.

L’éditeur muscle sa communication dans ce domaine pour promouvoir une offre contestée, vivement parfois, par des fournisseurs tiers spécialisés, dont CrowdStrike et Huntress, par ailleurs concurrents (segment protection des Endpoints) de Microsoft.

L’éditeur de Redmond a fait les annonces suivantes :

De la source des données aux points de terminaison

1. Defender for Cloud >

L’éditeur a dévoilé Defender for Cloud, sa plateforme de protection des applications natives du cloud (CNAPP). Shawn Bice VP corporate, précise à ce propos : « Defender for Cloud renforce la posture de sécurité, accélère la protection contre les menaces et réduit les risques tout au long du cycle de vie des applications cloud. »

Ce lancement s’accompagne de la disponibilité en preview de Microsoft Defender pour DevOps, d’une part, et de l’outil gestion de la posture de sécurité dans le cloud Defender CSPM, d’autre part.

2. Entra Identity Governance >

Microsoft Entra Identity Governance est présentée comme une solution globale de gouvernance des identités pour les répertoires utilisateurs sur site (on-premise) et dans le cloud. En outre, cette version de la solution de gestion des identités et des accès renforce les investissements déjà effectués par Microsoft dans ce domaine.

3. Microsoft Purview >

Anciennement Azure Purview, Microsoft Purview regroupe les solutions gouvernance des données, gestion du risque et conformité du groupe technologique américain. L’ambition est de renforcer la protection des données sensibles des clients, de la source de données au point de consommation.

4. Microsoft Intune >

Au printemps dernier, Microsoft a annoncé son intention de regrouper ses outils de gestion et de protection des terminaux dans la nouvelle suite de gestion unifiée en mode cloud Microsoft Intune. C’est chose faite désormais.

5. Microsoft 365 Defender >

C’est la suite de protection des menaces et attaques dirigées contre les services Microsoft 365. Microsoft 365 Defender, plateforme de détection et réponse étendue (XDR) couvre : identités, points de terminaison (serveurs, PC, smartphones, tablettes…), applications cloud, courriels et documents.

Globalement, les clients qui disposent de licences Microsoft 365 E5 existantes ont déjà accès à plusieurs des améliorations et ressources présentées lors d’Ignite. Il suffit simplement de les activer pour en bénéficier, a précisé Microsoft.