« Numérique de confiance » : l’État tend la main à OVHCloud

Qu’entendre par « données particulièrement sensibles » ? Dans le cadre de la doctrine « cloud au centre », cette notion va faire l’objet d’une clarification. Sous quelques semaines, promet le Gouvernement.

La circulaire du 5 juillet 2021 établissant la doctrine en question contenait les éléments suivants :

En octobre 2021, l’État avait apporté une précision :

Les applications de bureautique des agents publics sont des applications manipulant des données sensibles.

« Numérique de confiance » : Michel Paulin (OVHCloud) va impulser le comité de filière

La doctrine est l’un des trois piliers de la « stratégie nationale pour le cloud » présentée début 2021. La certification en est un autre. Avec, en tête de pont, le label SecNumCloud. Au dernier pointage, 7 offres en bénéficient, de 5 fournisseurs (Cloud Temple, OVHCloud, Oodrive, Outscale, Worldline).

Sous le régime « cloud au centre », les ministères et les organismes publics placés sous leur tutelle ne peuvent, dans les grandes lignes, recourir à des clouds industriels que s’ils sont qualifiés SecNumCloud – en plus de garantir une protection contre toute réglementation extracommunautaire.

Pour accompagner les démarches de labellisation SecNumCloud des start-up et des PME, l’État débloque une enveloppe de 2,5 M€. Une annonce faite parallèlement à l’inauguration du datacenter OVHCloud SBG5 à Strasbourg.

On retrouve OVHCloud - ou plus précisément son DG Michel Paulin - aux prémices d'un comité de filière « numérique de confiance ». Le dirigeant devra, sous six mois, soumettre aux ministères une proposition sur la composition, la gouvernance et les objectifs de cette entité. En l'articulant avec les comités existants, en particulier pour les industries de sécurité et les industries du futur.

